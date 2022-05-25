https://tr.sputniknews.com/20220525/abdde-yine-okul-katliami-yine-kafayi-silaha-takmis-sorunlu-genc-yine-infial-yine-kontrolsuzluk-1056659215.html

ABD'de yine okul katliamı, yine kafayı silaha takmış sorunlu genç, yine infial, yine kontrolsüzlük

ABD'de yine okul katliamı, yine kafayı silaha takmış sorunlu genç, yine infial, yine kontrolsüzlük

ABD'deki ikinci büyük okul saldırısı olan Robb İlkokulu katliamını gerçekleştiren 18 yaşındaki Salvador Ramos, yoksul Hispanik aileden gelen, lisede zorbalık... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T13:25+0300

2022-05-25T13:25+0300

2022-05-25T13:46+0300

dünya

abd

teksas

silahlı saldırı

katliam

ilkokul

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Toplu silahlı saldırının en çok gerçekleştiği ülke olmasına rağmen silah kontrolü uygulanmayan ABD'de yine okul katliamı yaşanmasının ardından, saldırganın sorunlu bir genç olduğu ortaya çıktı. Öncekiler gibi yine toplumsal infial yaşandı, ama sıkı silah denetimi yasasının Kongre'den çıkacağına dair bir işaret gelmedi. Teksas eyaletinin güneyinde bir taşra kasabası olan Uvalde'de 7-10 yaş arası çocukların gittiği Robb İlkokulu'nda 19 çocuk ve biri öğretmen 2'i yetişkin öldürüldü. Teksas tarihinin en ölümcül okul saldırısı olduğu belirtilen Robb İlkokulu katliamı, 2012’de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut’taki Sandy Hook İlkokulu saldırısından sonra ABD'deki ikinci büyük okul saldırısı oldu.Silah haklarının en hararetli savunucularından biri olan Teksas Valisi Greg Abbott, saldırganın kimliğini Salvador Rolando Ramos olarak açıkladı. Okulda katliam yapmadan önce büyükannesini vuran 18 yaşındaki Ramos'un kurşun geçirmez çelik yelek giydiği ve üzerinde tabanca, AR-15 yarı otomatik tüfek ve yüksek kapasiteli şarjörler bulunduğu belirtildi. ABD'de ticari olarak herkesin satın alabileceği çelik yelek ve yarı otomatik tüfek kullanılması, çok sayıda katliamın ortak özelliği. Teksas Senatörü Roland Gutierrez, Ramos'un katliamda kullandığı silahları 18. yaş gününde yasal şekilde satın aldığını söyledi. Silahlar ve şarjörlerle poz verdiği çok sayıda fotoğrafını Instagram'a yükleyen Ramos, 12 Mayıs'ta bir fotoğrafa yakından tanımadığı bir kadını etiketleyerek 'minnettar olması gerektiğini' yazdı. Dün sabah kadına tekrar mesaj atan Ramos, ağzını kapatıp gülen surat emojisiyle "Küçük bir sırrım var, sana söylemek istiyorum, ...yapmak üzereyim" dedi.Son mesajını sabah 09.16'da atan Ramos, 11.36'da ilkokulu basıp sınıftan sınıfa dalıp önüne gelen çocuğa ateş açıyordu. Bir lise arkadaşına göre lisede giyimi ve ailesinin maddi durumu nedeniyle alay edilen Ramos, fast food zinciri Wendy's'deki iş arkadaşları tarafından 'sessiz, yalnız başına takılan, dolayısıyla kimse tarafından yakından tanınmayan biri' diye betimlendi. New York Times'a konuşan ve saldırganın ailesinin arkadaşları olduğunu söyleyen ebeveynler, Ramos'un ciddi ve sinirli olduğunu, sık sık annesiyle kavga ettiğini, ama böyle bir şiddet uygulayabilmesine şaşırdıklarını söyledi. Bazı haberlerde Ramos'un annesinin uyuşturucu kullanıcısı olduğu iddiasına yer verildi. Washington Post'a konuşan arkadaşları ve akrabaları, Ramos'un çocukluğunda konuşma bozukluğu nedeniyle zorbalığa maruz kalan, sıkıntılı bir ev hayatından mustarip 18 yaşında yalnız bir çocuk olduğunu, hem akranları hem de arkadaşlarıyla aniden sinirlenerek kavga etme eğiliminde olduğunu anlattı. Haberlere göre tekrar tekrar zorbalığa maruz kaldığı gerekçesiyle liseyi bırakan ve bu yılki mezuniyeti kaçıran Ramos, yaklaşık bir yıl önce sosyal medyada 'istek listesi' diye otomatik tüfek fotoğrafları, 4 gün önce de 'benim silahlarım' diye iki tüfek fotoğrafları paylaştı. San Antonio şehrinin 135 km batısında bulunan, çoğu Hispanik 500 çocuğa eğitim veren Robb İlkokulu'nda çok daha büyük bir katliam yaşanmasını ABD Sınır Devriyesi önledi. Kasabada bir lisenin öğrencisi olan Ramos, araçtan inip ilkokula girip ateş açtığında silah seslerini duyan bir Sınır Devriyesi memuru, süratle okula gelip saldırganla çatışmaya girdi ve onu öldürdü. İki sınır görevlisi -biri başından olmak üzere- vurularak hastaneye kaldırıldı. Meksika sınırına 80 milden daha yakın olan Uvalde'de bir Sınır Devriye Karakolu bulunuyor. Bazısı ameliyata alınan çok sayıda yaralıdan San Antonio'da bir hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki bir kız çocuğu ve 66 yaşındaki bir kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Silah lobisinin hükmettiği ABD'de anayasanın ifade özgürlüğüyle ilgili maddesine dayandırılarak silah hakları, özgürlükleri adına silah kontrolü uygulanmamasının beraberinde getirdiği son katliam, öncekiler gibi infial yarattı.ABD'de polisin ırkçı cinayetlerine tepki göstermekte de öne çıkan NBA yıldızı LeBron James, bir dizi paylaşım yaparak "Artık yetti. Değişim olmalı, bu kadar basit, olmak zorunda" dedi. Los Angeles Lakers'da oynayan üç çocuk babası basketbolcu, en güvenli yer olması gerekirken okullarda çocukların hayatlarının tehlikede olduğuna dikkat çekerek 'bugünlerde okula giden tüm çocukların selameti için göklere dua ettiğini' dile getirdi. Bir "Artık yetti" tepkisi de Golden State Warriors koçu Steve Kerr'den geldi. Dün geceki playoff maçından önceki basın toplantısında okul katliamı yüzünden isyan eden Kerr, "Burama kadar geldi, artık yeter, ne zaman bir şey yapacağız" dedi. Sesi titreyerek konuşan ve eliyle masaya vuran şampiyon koç, sıkı silah kontrolü yasası çıkarılmasını engellemeyi bırakmaları için 50 senatöre çağrı yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220525/abd-baskani-bidendan-teksastaki-okul-saldirisiyla-ilgili-aciklama-ben-artik-bu-konudan-yoruldum-1056653906.html

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