https://tr.sputniknews.com/20220525/abddeki-ilkokul-saldirgani-saldiriyi-facebook-hesabinda-paylasmis-1056682721.html
ABD’deki ilkokul saldırganı, saldırıyı Facebook hesabında paylaşmış
ABD’deki ilkokul saldırganı, saldırıyı Facebook hesabında paylaşmış
ABD’deki ilkokul saldırganı 18 yaşındaki Salvador Ramos'un, Teksas eyaletindeki ilkokula düzenlediği saldırı öncesi Facebook hesabından saldırıya dair paylaşım... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T23:02+0300
2022-05-25T23:02+0300
2022-05-25T23:26+0300
dünya
abd
ilkokul
saldırı
cinayet
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ABD’nin Teksas eyaletinde dün Robb İlköğretim Okulu'na silahlı saldırı düzenleyen ve 19’u çocuk olmak üzere 21 kişiyi öldüren 18 yaşındaki Salvador Ramos’un, saldırı öncesi sosyal medya hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı açıklandı. Teksas Valisi Greg Abbott düzenlediği basın toplantısında, Ramos’un saldırıdan yaklaşık 30 dakika önce saldırıya ait Facebook hesabında paylaşım yaptığını ifade ederek, ilk paylaşımında "Büyükannemi vuracağım" yazdığını belirtti. Abbott, daha sonra ise Ramos’un "Büyükannemi vurdum" ve "Bir ilkokula ateş edeceğim" paylaşımı yaptığını belirtti.Facebook’un çatı kuruluşu Meta'nın Sözcüsü Andy Stone, saldırgan tarafından yazılan mesajların 'birebir özel metin mesajları' olduğunu ifade ederek, devam eden soruşturmada kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği yaptıklarını açıkladı.Saldırgan 17 Mart’ta yarı otomatik bir tüfek satın almışRamos’un Uvalde Lisesi'nden terk olduğunu ve yetkililerin şu ana kadar bir suç geçmişine rastlamadıklarını söyleyen McCraw, saldırganın 66 yaşındaki büyükannesiyle birlikte yaşadığını belirtti.Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Müdürü Steven McCraw yaptığı açıklamada, Ramos’un 17 Mart'ta spor malzemeleri satan yerel bir mağazadan yarı otomatik bir tüfek ardından 18 Mart'ta söz konusu tüfek için 375 adet mermi satın aldığını aktararak, 20 Mart'ta ise yine aynı mağazadan başka bir yarı otomatik tüfek daha satın aldığını belirtti.Ramos’un büyükannesi hayatta ama durumu kritikMcCraw, Ramos’un ilkokul saldırısı öncesi silahla vurduğu 66 yaşındaki büyükannesinin hayatta olduğunu fakat sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti. McCraw, büyükannenin saldırıya uğramasının ardından caddenin karşısındaki bir komşusuna koşarak yardım istediğini ve Ramos’u polise ihbar ettiğini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/abdde-ilkokula-silahli-saldiri-en-az-2-olu-15-yarali----1056648923.html
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abd, ilkokul, saldırı, cinayet
ABD’deki ilkokul saldırganı, saldırıyı Facebook hesabında paylaşmış
23:02 25.05.2022 (güncellendi: 23:26 25.05.2022) Abone ol
ABD’deki ilkokul saldırganı 18 yaşındaki Salvador Ramos'un, Teksas eyaletindeki ilkokula düzenlediği saldırı öncesi Facebook hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
ABD’nin Teksas eyaletinde dün Robb İlköğretim Okulu'na silahlı saldırı düzenleyen ve 19’u çocuk olmak üzere 21 kişiyi öldüren 18 yaşındaki Salvador Ramos’un, saldırı öncesi sosyal medya hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı açıklandı.
Teksas Valisi Greg Abbott düzenlediği basın toplantısında, Ramos’un saldırıdan yaklaşık 30 dakika önce saldırıya ait Facebook hesabında paylaşım yaptığını ifade ederek, ilk paylaşımında "Büyükannemi vuracağım" yazdığını belirtti. Abbott, daha sonra ise Ramos’un "Büyükannemi vurdum" ve "Bir ilkokula ateş edeceğim" paylaşımı yaptığını belirtti.
Facebook’un çatı kuruluşu Meta'nın Sözcüsü Andy Stone, saldırgan tarafından yazılan mesajların 'birebir özel metin mesajları' olduğunu ifade ederek, devam eden soruşturmada kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği yaptıklarını açıkladı.
Saldırgan 17 Mart’ta yarı otomatik bir tüfek satın almış
Ramos’un Uvalde Lisesi'nden terk olduğunu ve yetkililerin şu ana kadar bir suç geçmişine rastlamadıklarını söyleyen McCraw, saldırganın 66 yaşındaki büyükannesiyle birlikte yaşadığını belirtti.
Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Müdürü Steven McCraw yaptığı açıklamada, Ramos’un 17 Mart'ta spor malzemeleri satan yerel bir mağazadan yarı otomatik bir tüfek ardından 18 Mart'ta söz konusu tüfek için 375 adet mermi satın aldığını aktararak, 20 Mart'ta ise yine aynı mağazadan başka bir yarı otomatik tüfek daha satın aldığını belirtti.
Ramos’un büyükannesi hayatta ama durumu kritik
McCraw, Ramos’un ilkokul saldırısı öncesi silahla vurduğu 66 yaşındaki büyükannesinin hayatta olduğunu fakat sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti. McCraw, büyükannenin saldırıya uğramasının ardından caddenin karşısındaki bir komşusuna koşarak yardım istediğini ve Ramos’u polise ihbar ettiğini aktardı.