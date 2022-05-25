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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset değil ahlaksızlıktır
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset değil ahlaksızlıktır
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçma planı' açıklamalarına ilişkin, "İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T11:26+0300
2022-05-25T11:26+0300
politika
bekir bozdağ
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
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Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerine yönelik açıklamasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır" dedi. "İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar" diyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: "Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı hapse attılar, bitiremediler. Gezi kalkışmasıyla indiremediler, 17- 25 Aralık kalkışmasıyla halledemediler, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar."
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bekir bozdağ, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset değil ahlaksızlıktır

11:26 25.05.2022
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçma planı' açıklamalarına ilişkin, "İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar" dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerine yönelik açıklamasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır" dedi.
"İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar" diyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı hapse attılar, bitiremediler. Gezi kalkışmasıyla indiremediler, 17- 25 Aralık kalkışmasıyla halledemediler, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar."
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