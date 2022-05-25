https://tr.sputniknews.com/20220525/adalet-bakani-bozdagdan-kilicdarogluna-iftira-yalan-ve-carpitma-siyaset-degil-ahlaksizliktir-1056659008.html

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset değil ahlaksızlıktır

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset değil ahlaksızlıktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçma planı' açıklamalarına ilişkin, "İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T11:26+0300

2022-05-25T11:26+0300

2022-05-25T11:26+0300

politika

bekir bozdağ

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerine yönelik açıklamasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır" dedi. "İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar" diyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: "Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı hapse attılar, bitiremediler. Gezi kalkışmasıyla indiremediler, 17- 25 Aralık kalkışmasıyla halledemediler, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar."

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bekir bozdağ, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan