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https://tr.sputniknews.com/20220525/adanada-darp-ve-tecavuz-girisiminde-bulunan-zanli-tutuklandi-1056659680.html
Adana'da darp ve tecavüz girişiminde bulunan zanlı tutuklandı
Adana'da darp ve tecavüz girişiminde bulunan zanlı tutuklandı
Adana'da evinde alıkoyarak Fide Uyarlar'a tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Gökhan K.'nın tutuklandığı bildirildi. Genç kadın... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T11:57+0300
2022-05-25T11:57+0300
türkiye
adana
tecavüz
taciz
kadına şiddet
kadına yönelik taciz
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dövdüğü kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Gürselpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Fide Uyarlar'ı (42) taciz ettiği ve şiddet uyguladığı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla dün yakalanan Gökhan K'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı, "konut dokunulmazlığının ihlali", "alıkoyma", "taciz", "tehdit" ve "yaralama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gökhan K, tutuklandı.Dayak, işkence ve tacizGürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Uyarlar, bir süre önce köpeklerini gezdirirken tanıştığı Gökhan K'den kendisine asansörde tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.Gökhan K. de yaşanan olay sırasında Uyarlar'ın kendisine tokat attığını belirterek, kadın hakkında şikayette bulunmuştu.Binanın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüler üzerine Gökhan K. hakkında uzaklaştırma kararı verilerek tarafların uzlaşması sağlanmıştı.Uzlaşmanın ardından Uyarlar, 22 Mayıs akşamı evine balkon bölümünden zorla girerek kendisine şiddet uyguladığını ve tecavüz girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü Gökhan K'den tekrar şikayetçi olmuştu.Evdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Gökhan K'yi gözaltına almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/adanada-darbettigi-kadina-tecavuz-girisiminde-bulundugu-one-surulen-zanli-yakalandi-1056632354.html
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adana, tecavüz, taciz, kadına şiddet, kadına yönelik taciz

Adana'da darp ve tecavüz girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

11:57 25.05.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAAdana'da darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı
Adana'da darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana'da evinde alıkoyarak Fide Uyarlar'a tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Gökhan K.'nın tutuklandığı bildirildi. Genç kadın, ''Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın'' diyerek yardım çağrısında bulunmuştu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dövdüğü kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gürselpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Fide Uyarlar'ı (42) taciz ettiği ve şiddet uyguladığı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla dün yakalanan Gökhan K'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, "konut dokunulmazlığının ihlali", "alıkoyma", "taciz", "tehdit" ve "yaralama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gökhan K, tutuklandı.

Dayak, işkence ve taciz

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Uyarlar, bir süre önce köpeklerini gezdirirken tanıştığı Gökhan K'den kendisine asansörde tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Gökhan K. de yaşanan olay sırasında Uyarlar'ın kendisine tokat attığını belirterek, kadın hakkında şikayette bulunmuştu.
Binanın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüler üzerine Gökhan K. hakkında uzaklaştırma kararı verilerek tarafların uzlaşması sağlanmıştı.

Uzlaşmanın ardından Uyarlar, 22 Mayıs akşamı evine balkon bölümünden zorla girerek kendisine şiddet uyguladığını ve tecavüz girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü Gökhan K'den tekrar şikayetçi olmuştu.

Evdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Gökhan K'yi gözaltına almıştı.
Adana'da darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
TÜRKİYE
Adana'da darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı
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