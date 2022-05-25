https://tr.sputniknews.com/20220525/adanada-darp-ve-tecavuz-girisiminde-bulunan-zanli-tutuklandi-1056659680.html

Adana'da darp ve tecavüz girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

Adana'da darp ve tecavüz girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

Adana'da evinde alıkoyarak Fide Uyarlar'a tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Gökhan K.'nın tutuklandığı bildirildi. Genç kadın... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T11:57+0300

2022-05-25T11:57+0300

2022-05-25T11:57+0300

türkiye

adana

tecavüz

taciz

kadına şiddet

kadına yönelik taciz

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dövdüğü kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Gürselpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Fide Uyarlar'ı (42) taciz ettiği ve şiddet uyguladığı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla dün yakalanan Gökhan K'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı, "konut dokunulmazlığının ihlali", "alıkoyma", "taciz", "tehdit" ve "yaralama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gökhan K, tutuklandı.Dayak, işkence ve tacizGürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Uyarlar, bir süre önce köpeklerini gezdirirken tanıştığı Gökhan K'den kendisine asansörde tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.Gökhan K. de yaşanan olay sırasında Uyarlar'ın kendisine tokat attığını belirterek, kadın hakkında şikayette bulunmuştu.Binanın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüler üzerine Gökhan K. hakkında uzaklaştırma kararı verilerek tarafların uzlaşması sağlanmıştı.Uzlaşmanın ardından Uyarlar, 22 Mayıs akşamı evine balkon bölümünden zorla girerek kendisine şiddet uyguladığını ve tecavüz girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü Gökhan K'den tekrar şikayetçi olmuştu.Evdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Gökhan K'yi gözaltına almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220524/adanada-darbettigi-kadina-tecavuz-girisiminde-bulundugu-one-surulen-zanli-yakalandi-1056632354.html

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adana, tecavüz, taciz, kadına şiddet, kadına yönelik taciz