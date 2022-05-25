https://tr.sputniknews.com/20220525/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-yanik-ihtiyac-sahiplerine-yaklasik-295-milyon-lira-odeme-yapilacak-1056663890.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 295 milyon lira ödeme yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 295 milyon lira ödeme yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayına ilişkin sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T13:33+0300
2022-05-25T13:33+0300
2022-05-25T13:33+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
derya yanık
sosyal hizmet
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında mayıs ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere destek verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, "Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz." bilgisini paylaştı.Çoklu doğumla dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bu kapsamda, mayıs ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra bu üç sosyal yardım programımız ile 295 milyon lira ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Yanık, üç nakdi sosyal yardım programındaki ödemelerin 28 Mayıs’a kadar süreceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220524/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-aile-temali-dizi-ve-filmleri-destekleyecek-1056624437.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, sosyal hizmet
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 295 milyon lira ödeme yapılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayına ilişkin sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 295 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında mayıs ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere destek verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, "Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz." bilgisini paylaştı.
Çoklu doğumla dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bu kapsamda, mayıs ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra bu üç sosyal yardım programımız ile 295 milyon lira ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, üç nakdi sosyal yardım programındaki ödemelerin 28 Mayıs’a kadar süreceğini belirtti.