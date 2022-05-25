https://tr.sputniknews.com/20220525/ak-partili-tayyar-sandigi-isaret-etti-ey-kilicdaroglu-cumhurbaskanimizla-yarismaya-var-misin-1056651877.html
AK Partili Tayyar, sandığı işaret etti: Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?
AK Partili Tayyar, sandığı işaret etti: Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ENSAR ve TÜRGEV vakıfları üzerinden 1 milyar liranın... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T01:29+0300
2022-05-25T01:29+0300
2022-05-25T01:29+0300
politika
şamil tayyar
akp
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yanıt
seçim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları tarafından ABD'ye milyonlarca dolar gönderildiğini iddia etmiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun baştan olmak üzere iktidarın pek çok kanadından tepki gelmişti.AK Partili Şamil Tayyar ise, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını 'güvenlik sorunu' olarak tanımlayarak, şu ifadeleri kullandı:"Kılıçdaroğlu’nun kritik süreçlerdeki tehdit ve nefret dili, ulusal güvenlik sorununa dönüştü.Artık bu saçmalığı sonlandırmak gerek.Kesin çözüm için adres, sandıktır.Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?Cesaretin varsa çık, kaçma, kararı millet versin."
https://tr.sputniknews.com/20220524/kilicdaroglu-onlar-kacacak-yer-ararken-bizim-baska-memleketimiz-yok-1056646050.html
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şamil tayyar, akp, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yanıt, seçim
AK Partili Tayyar, sandığı işaret etti: Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ENSAR ve TÜRGEV vakıfları üzerinden 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini açıklamasına ilişkin olarak seçimi işaret etti. Tayyar, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?" diye sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları tarafından ABD'ye milyonlarca dolar gönderildiğini iddia etmiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun baştan olmak üzere iktidarın pek çok kanadından tepki gelmişti.
AK Partili Şamil Tayyar ise, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını 'güvenlik sorunu' olarak tanımlayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu’nun kritik süreçlerdeki tehdit ve nefret dili, ulusal güvenlik sorununa dönüştü.
Artık bu saçmalığı sonlandırmak gerek.
Kesin çözüm için adres, sandıktır.
Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?
Cesaretin varsa çık, kaçma, kararı millet versin."