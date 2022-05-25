Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220525/ak-partili-tayyar-sandigi-isaret-etti-ey-kilicdaroglu-cumhurbaskanimizla-yarismaya-var-misin-1056651877.html
AK Partili Tayyar, sandığı işaret etti: Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?
AK Partili Tayyar, sandığı işaret etti: Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ENSAR ve TÜRGEV vakıfları üzerinden 1 milyar liranın... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T01:29+0300
2022-05-25T01:29+0300
politika
şamil tayyar
akp
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yanıt
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101654/71/1016547105_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_78ac11c8574f24a2ef4d537ff894c251.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları tarafından ABD'ye milyonlarca dolar gönderildiğini iddia etmiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun baştan olmak üzere iktidarın pek çok kanadından tepki gelmişti.AK Partili Şamil Tayyar ise, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını 'güvenlik sorunu' olarak tanımlayarak, şu ifadeleri kullandı:"Kılıçdaroğlu’nun kritik süreçlerdeki tehdit ve nefret dili, ulusal güvenlik sorununa dönüştü.Artık bu saçmalığı sonlandırmak gerek.Kesin çözüm için adres, sandıktır.Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?Cesaretin varsa çık, kaçma, kararı millet versin."
https://tr.sputniknews.com/20220524/kilicdaroglu-onlar-kacacak-yer-ararken-bizim-baska-memleketimiz-yok-1056646050.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101654/71/1016547105_136:0:904:576_1920x0_80_0_0_4c063ef4db051374acd3b861e3ceb31f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şamil tayyar, akp, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yanıt, seçim

AK Partili Tayyar, sandığı işaret etti: Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?

01:29 25.05.2022
© AA / ArşivŞamil Tayyar
Şamil Tayyar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA / Arşiv
Abone olTelegram
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ENSAR ve TÜRGEV vakıfları üzerinden 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini açıklamasına ilişkin olarak seçimi işaret etti. Tayyar, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?" diye sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları tarafından ABD'ye milyonlarca dolar gönderildiğini iddia etmiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun baştan olmak üzere iktidarın pek çok kanadından tepki gelmişti.
AK Partili Şamil Tayyar ise, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını 'güvenlik sorunu' olarak tanımlayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu’nun kritik süreçlerdeki tehdit ve nefret dili, ulusal güvenlik sorununa dönüştü.
Artık bu saçmalığı sonlandırmak gerek.
Kesin çözüm için adres, sandıktır.
Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?
Cesaretin varsa çık, kaçma, kararı millet versin."
CHP lideri Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu: Ensar'cım, TÜRGEV'cim bu paraları neden ABD'ye transfer ediyorsunuz?
Dün, 22:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала