https://tr.sputniknews.com/20220525/ak-partili-tayyar-sandigi-isaret-etti-ey-kilicdaroglu-cumhurbaskanimizla-yarismaya-var-misin-1056651877.html

AK Partili Tayyar, sandığı işaret etti: Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?

AK Partili Tayyar, sandığı işaret etti: Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ENSAR ve TÜRGEV vakıfları üzerinden 1 milyar liranın... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T01:29+0300

2022-05-25T01:29+0300

2022-05-25T01:29+0300

politika

şamil tayyar

akp

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

yanıt

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101654/71/1016547105_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_78ac11c8574f24a2ef4d537ff894c251.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları tarafından ABD'ye milyonlarca dolar gönderildiğini iddia etmiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun baştan olmak üzere iktidarın pek çok kanadından tepki gelmişti.AK Partili Şamil Tayyar ise, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını 'güvenlik sorunu' olarak tanımlayarak, şu ifadeleri kullandı:"Kılıçdaroğlu’nun kritik süreçlerdeki tehdit ve nefret dili, ulusal güvenlik sorununa dönüştü.Artık bu saçmalığı sonlandırmak gerek.Kesin çözüm için adres, sandıktır.Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın?Cesaretin varsa çık, kaçma, kararı millet versin."

https://tr.sputniknews.com/20220524/kilicdaroglu-onlar-kacacak-yer-ararken-bizim-baska-memleketimiz-yok-1056646050.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şamil tayyar, akp, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yanıt, seçim