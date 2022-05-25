https://tr.sputniknews.com/20220525/aksarayda-afganistan-uyruklu-bir-kisi-esini-bicakla-cocuklarini-da-balkondan-atarak-oldurdu-1056656941.html
Aksaray'da Afganistan uyruklu bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
Aksaray'da Afganistan uyruklu bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
Aksaray'da eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldüren yabancı uyruklu baba, balkondan atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T09:53+0300
2022-05-25T09:53+0300
2022-05-25T09:53+0300
türkiye
aksaray
afganistan
sığınmacı
göçmen
baba
cinayet
çocuk
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Aksaray'da Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak ağır yaralandı.Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220521/barismak-icin-cagirdigi-eski-kiz-arkadasini-bogazindan-bicakladi-1056553712.html
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aksaray, afganistan, sığınmacı, göçmen, baba, cinayet, çocuk
Aksaray'da Afganistan uyruklu bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
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Aksaray'da eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldüren yabancı uyruklu baba, balkondan atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Aksaray'da Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak ağır yaralandı.
Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.
Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler" dedi.