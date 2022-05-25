Türkiye
SON DAKİKA| İngiliz hükümeti, Chelsea'nin satılmasını onayladı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220525/aksarayda-afganistan-uyruklu-bir-kisi-esini-bicakla-cocuklarini-da-balkondan-atarak-oldurdu-1056656941.html
Aksaray'da Afganistan uyruklu bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
Aksaray'da Afganistan uyruklu bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
Aksaray'da eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldüren yabancı uyruklu baba, balkondan atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T09:53+0300
2022-05-25T09:53+0300
türkiye
aksaray
afganistan
sığınmacı
göçmen
baba
cinayet
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg
Aksaray'da Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak ağır yaralandı.Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220521/barismak-icin-cagirdigi-eski-kiz-arkadasini-bogazindan-bicakladi-1056553712.html
türkiye
aksaray
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7854eab7eb05d2b43e02da114014ba6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aksaray, afganistan, sığınmacı, göçmen, baba, cinayet, çocuk

Aksaray'da Afganistan uyruklu bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü

09:53 25.05.2022
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Aksaray'da eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldüren yabancı uyruklu baba, balkondan atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Aksaray'da Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak ağır yaralandı.
Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.
Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler" dedi.
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
YAŞAM
Barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçakladı
21 Mayıs, 06:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала