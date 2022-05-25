https://tr.sputniknews.com/20220525/aldigi-uyusturucunun-limon-tuzu-ciktigini-soyleyip-saticiyi-savciliga-sikayet-etti-1056678610.html

Aldığı uyuşturucunun limon tuzu çıktığını söyleyip, satıcıyı savcılığa şikayet etti

Aldığı uyuşturucunun limon tuzu çıktığını söyleyip, satıcıyı savcılığa şikayet etti

Bursa'da bir kişi aldığı uyuşturucu madde, limon tuzu çıkınca dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T20:47+0300

2022-05-25T20:47+0300

2022-05-25T20:51+0300

uyuşturucu

limon tuzu

savcılık

şikayet

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044846472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_663b23816ecb8fa6de593580fbfd9d45.jpg

İddiaya göre , 2 Mayıs'ta Bursa'nın Gemlik H.Ç. isimli şahıs sosyal medya üzerinden mesajlaştığı Ç.K.Y.'den metamfetamin almak üzere anlaşıp randevulaştı. Dr. Ziya Kaya Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde buluştuğu Ç.K.Y.'den 200 TL karşılığında uyuşturucu satın alan H.Ç., kullandığı maddenin limon tuzu çıkmasıyla Gemlik Adliyesi’ne gidip Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre şikayet dilekçesinde 1,5 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf eden H.Ç., son 3 aydır ise kullanmadığını iddia etti. H.Ç. hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, Ç.K.Y. için de arama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uyuşturucu, limon tuzu, savcılık, şikayet