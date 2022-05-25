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https://tr.sputniknews.com/20220525/aldigi-uyusturucunun-limon-tuzu-ciktigini-soyleyip-saticiyi-savciliga-sikayet-etti-1056678610.html
Aldığı uyuşturucunun limon tuzu çıktığını söyleyip, satıcıyı savcılığa şikayet etti
Aldığı uyuşturucunun limon tuzu çıktığını söyleyip, satıcıyı savcılığa şikayet etti
Bursa'da bir kişi aldığı uyuşturucu madde, limon tuzu çıkınca dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T20:47+0300
2022-05-25T20:51+0300
uyuşturucu
limon tuzu
savcılık
şikayet
türkiye
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İddiaya göre , 2 Mayıs'ta Bursa'nın Gemlik H.Ç. isimli şahıs sosyal medya üzerinden mesajlaştığı Ç.K.Y.'den metamfetamin almak üzere anlaşıp randevulaştı. Dr. Ziya Kaya Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde buluştuğu Ç.K.Y.'den 200 TL karşılığında uyuşturucu satın alan H.Ç., kullandığı maddenin limon tuzu çıkmasıyla Gemlik Adliyesi’ne gidip Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre şikayet dilekçesinde 1,5 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf eden H.Ç., son 3 aydır ise kullanmadığını iddia etti. H.Ç. hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, Ç.K.Y. için de arama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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uyuşturucu, limon tuzu, savcılık, şikayet

Aldığı uyuşturucunun limon tuzu çıktığını söyleyip, satıcıyı savcılığa şikayet etti

20:47 25.05.2022 (güncellendi: 20:51 25.05.2022)
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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Bursa'da bir kişi aldığı uyuşturucu madde, limon tuzu çıkınca dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İddiaya göre , 2 Mayıs'ta Bursa'nın Gemlik H.Ç. isimli şahıs sosyal medya üzerinden mesajlaştığı Ç.K.Y.'den metamfetamin almak üzere anlaşıp randevulaştı.
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde buluştuğu Ç.K.Y.'den 200 TL karşılığında uyuşturucu satın alan H.Ç., kullandığı maddenin limon tuzu çıkmasıyla Gemlik Adliyesi’ne gidip Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre şikayet dilekçesinde 1,5 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf eden H.Ç., son 3 aydır ise kullanmadığını iddia etti.
H.Ç. hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, Ç.K.Y. için de arama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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