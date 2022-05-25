https://tr.sputniknews.com/20220525/almanya-3g-kuralini-askiya-aliyor-1056664837.html

Almanya 3G kuralını askıya alıyor

Almanya 3G kuralını askıya alıyor

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, Almanya'ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T14:11+0300

2022-05-25T14:11+0300

2022-05-25T14:11+0300

koronavirüs

almanya

koronavirüs

maske

aşı

test

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, medyaya yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla mücadele doğrultusunda alınan seyahat kurallarının hafifletileceğini duyurdu. Lauterbach Almanya'ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1 Haziran'dan itibaren yaz dönemi için kaldıracaklarını açıkladı. Bu doğrultuda 1 Haziran'dan itibaren Almanya'ya dönen vatandaşlar ve ülkeye gelen yolcular artık aşılandıklarına, Kovid-19 geçirdiklerine veya test sonuçlarının negatif olduğuna dair belge sunmak zorunda olmayacak. Karar, ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak. Virüsün mutasyon türlerinin görüldüğü bölgelerden gelen yolcular için ise katı kurallar geçerli olmaya devam edecek. Bu bölgelerden gelen yolcular, aşılanmış veya iyileşmiş olsalar bile Almanya'da 14 günlük karantinaya girmeleri gerekecek.Seyahat kuralların gevşetilmesine, Almanya'da koronavirüs vakalarındaki sayıların istikrarlı bir şekilde düşmesinin yol açtığı belirtiliyor. Ancak, bu kural değişikliğinin kabinenin onayına sunulması gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220524/cekyada-ilk-maymun-cicegi-virusu-vakasi-1056634672.html

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almanya, koronavirüs, maske, aşı, test