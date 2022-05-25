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Bahçeli: Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapa kim varsa bizim nezdimizde teröristtir
Bahçeli: Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapa kim varsa bizim nezdimizde teröristtir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapa kim varsa bizim nezdimizde teröristtir" dedi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T14:24+0300
2022-05-25T14:24+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
terör
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu ve terörle mücadeleye yönelik mesajlar verdi."Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır" diyen Bahçeli, "Türkiye’ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir" ifadelerini kullandı.'Katiller cezalandırılacak'Terörle mücadelenin hukuki ve meşru olduğun belirten Bahçeli, "Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır" diye konuştu.MHP lideri şunları kaydetti:'Milli varlığımız her oyunu bozacak'
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), terör

Bahçeli: Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapa kim varsa bizim nezdimizde teröristtir

14:24 25.05.2022
© AA / Evrim AydınDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA / Evrim Aydın
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapa kim varsa bizim nezdimizde teröristtir" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu ve terörle mücadeleye yönelik mesajlar verdi.
"Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır" diyen Bahçeli, "Türkiye’ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir" ifadelerini kullandı.

'Katiller cezalandırılacak'

Terörle mücadelenin hukuki ve meşru olduğun belirten Bahçeli, "Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır" diye konuştu.
MHP lideri şunları kaydetti:

"Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir"

'Milli varlığımız her oyunu bozacak'

"Hain olan haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah’ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır. Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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