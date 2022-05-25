https://tr.sputniknews.com/20220525/bahceli-terorun-arkasinda-duran-yardim-ve-yataklik-yapa-kim-varsa-bizim-nezdimizde-teroristtir-1056665322.html

Bahçeli: Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapa kim varsa bizim nezdimizde teröristtir

Bahçeli: Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapa kim varsa bizim nezdimizde teröristtir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapa kim varsa bizim nezdimizde teröristtir" dedi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T14:24+0300

2022-05-25T14:24+0300

2022-05-25T14:24+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

terör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050616365_0:7:1201:682_1920x0_80_0_0_f5c49e513960f99b29d2e02ce8a2642c.jpg

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu ve terörle mücadeleye yönelik mesajlar verdi."Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır" diyen Bahçeli, "Türkiye’ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir" ifadelerini kullandı.'Katiller cezalandırılacak'Terörle mücadelenin hukuki ve meşru olduğun belirten Bahçeli, "Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır" diye konuştu.MHP lideri şunları kaydetti:'Milli varlığımız her oyunu bozacak'

https://tr.sputniknews.com/20220517/bahceli-enflasyon-canavarinin-basi-mutlaka-ezilecektir-1056432217.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), terör