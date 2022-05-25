https://tr.sputniknews.com/20220525/bakan-akar-sehitlerimizin-kanini-yerde-birakmadik-1056655767.html

Bakan Akar: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık

Bakan Akar: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Söz konusu operasyonuyla birlikte, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T08:55+0300

2022-05-25T08:55+0300

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türkiye

hulusi akar

operasyon

tsk

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Dün sınır hattına giden Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bir mağaraya operasyon düzenlendiğini ve şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini söyledi:"Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı, Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonuyla birlikte, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."Dün, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 asker şehit olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220524/msb-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-agir-yaralanan-uzman-cavus-kapilay-sehit-oldu-1056638308.html

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hulusi akar, operasyon, tsk