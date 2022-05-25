https://tr.sputniknews.com/20220525/bakan-cavusoglu-israil-turizm-bakani-razvozov-ile-gorustu-mescid-i-aksayi-ziyaret-etti-1056670728.html

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail turu kapsamında Kudüs’te Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T16:21+0300

2022-05-25T16:21+0300

2022-05-25T16:21+0300

dünya

mevlüt çavuşoğlu

israil

ziyaret

kudüs

mescid-i aksa

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah'ın ardından geldiği Kudüs'te İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.Öte yandan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çekindi.Çavuşoğlu, dün Filistin’e düzenlediği ziyarette Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından bugün Kudüs'e geçmişti. Çavuşoğlu’nun İsrail’e ziyareti, dışişleri bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

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israil

kudüs

mescid-i aksa

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mevlüt çavuşoğlu, israil, ziyaret, kudüs, mescid-i aksa