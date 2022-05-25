https://tr.sputniknews.com/20220525/bakan-cavusoglu-israil-turizm-bakani-razvozov-ile-gorustu-mescid-i-aksayi-ziyaret-etti-1056670728.html
Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail turu kapsamında Kudüs’te Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T16:21+0300
2022-05-25T16:21+0300
2022-05-25T16:21+0300
dünya
mevlüt çavuşoğlu
israil
ziyaret
kudüs
mescid-i aksa
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah'ın ardından geldiği Kudüs'te İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.Öte yandan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çekindi.Çavuşoğlu, dün Filistin’e düzenlediği ziyarette Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından bugün Kudüs'e geçmişti. Çavuşoğlu’nun İsrail’e ziyareti, dışişleri bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.
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mevlüt çavuşoğlu, israil, ziyaret, kudüs, mescid-i aksa
Bakan Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Razvozov ile görüştü, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail turu kapsamında Kudüs’te Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah'ın ardından geldiği Kudüs'te İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Öte yandan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çekindi.
Çavuşoğlu, dün Filistin’e düzenlediği ziyarette Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından bugün Kudüs'e geçmişti. Çavuşoğlu’nun İsrail’e ziyareti, dışişleri bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.