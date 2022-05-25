https://tr.sputniknews.com/20220525/bakan-karaismailoglu-ytu-kampusu-5g-test-alani-olacak-1056664093.html
Bakan Karaismailoğlu: YTÜ Kampüsü 5G test alanı olacak
Bakan Karaismailoğlu: YTÜ Kampüsü 5G test alanı olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) yapıyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T13:45+0300
2022-05-25T13:45+0300
2022-05-25T13:45+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
yıldız teknik üniversitesi
5g
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bahar Festivali 2022 kapsamında düzenlenen Mobilite Vizyonu 2053 Programı'na katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Sizlere önemli bir müjde vereceğim. Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde 5G'yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5G test alanı olacaktır. Burada da üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız bu alanda" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, "Biz 225 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Bunlar kilogramı olan ihracatlar. Ama en değerli, en kıymetli ihracat kilogramı olmayan ihracattır. Bu nedir? Mühendisliktir, danışmanlıktır, çözümdür, yazılımdır. O yüzden orada da hakikaten çok önemli gelişmeler oldu. Yani bunun sonucunda biz böyle hiçbir yabancı mühendislik çözümüne ihtiyaç olmadan Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en kıymetli işini yapıyoruz. Bir de önemli bir sektörümüz uzay, havacılık, haberleşme. Orada da biliyorsunuz Türksat 5B- 5A uydularını 2021 yılında uzaya fırlattık. Yani yıllar önce deseydi böyle yeni nesil otuz beş yıllık ömrü olan gelişmiş uyduları Türkiye bir yılda iki tane uydu dünyaya fırlatacak. Tabi ki farklı bakarlardı ama hakikaten bu beceriyi sağlayan bir ülke var. İnşallah 15 Haziran gibi Türksat 5-B uydusunu da haziran ayı ortasında da faaliyete alıp dünyanın üçte birine hizmet verecek. Özellikle haberleşme konusunda karasal olarak ulaşamadığımız bölgelere ulaşabileceğiz" dedi.
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adil karaismailoğlu, yıldız teknik üniversitesi, 5g
Bakan Karaismailoğlu: YTÜ Kampüsü 5G test alanı olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) yapıyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5G test alanı olacaktır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bahar Festivali 2022 kapsamında düzenlenen Mobilite Vizyonu 2053 Programı'na katıldı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Sizlere önemli bir müjde vereceğim. Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde 5G'yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5G test alanı olacaktır. Burada da üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız bu alanda" ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, "Biz 225 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Bunlar kilogramı olan ihracatlar. Ama en değerli, en kıymetli ihracat kilogramı olmayan ihracattır. Bu nedir? Mühendisliktir, danışmanlıktır, çözümdür, yazılımdır. O yüzden orada da hakikaten çok önemli gelişmeler oldu. Yani bunun sonucunda biz böyle hiçbir yabancı mühendislik çözümüne ihtiyaç olmadan Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en kıymetli işini yapıyoruz. Bir de önemli bir sektörümüz uzay, havacılık, haberleşme. Orada da biliyorsunuz Türksat 5B- 5A uydularını 2021 yılında uzaya fırlattık. Yani yıllar önce deseydi böyle yeni nesil otuz beş yıllık ömrü olan gelişmiş uyduları Türkiye bir yılda iki tane uydu dünyaya fırlatacak. Tabi ki farklı bakarlardı ama hakikaten bu beceriyi sağlayan bir ülke var. İnşallah 15 Haziran gibi Türksat 5-B uydusunu da haziran ayı ortasında da faaliyete alıp dünyanın üçte birine hizmet verecek. Özellikle haberleşme konusunda karasal olarak ulaşamadığımız bölgelere ulaşabileceğiz" dedi.