https://tr.sputniknews.com/20220525/bakan-kurum-kira-fiyatlari-calismasini-bir-hafta-10-gun-icinde-tamamlayacagiz-1056676072.html

Bakan Kurum: Kira fiyatları çalışmasını bir hafta 10 gün içinde tamamlayacağız

Bakan Kurum: Kira fiyatları çalışmasını bir hafta 10 gün içinde tamamlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Kira fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayıp... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T19:29+0300

2022-05-25T19:29+0300

2022-05-25T19:37+0300

türkiye

kira

fiyat

kiracı

konut

ev sahibi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören Gençosman Mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi temel atma töreni sonrası basın mensuplarının kira artışlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.'Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşüm seferberliğini yaptık'Bugüne kadar vatandaşların yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "Aslında Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşüm seferberliğini yaptık ve 1 milyon 130 bin rakamına ulaştık. Bu yıl ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir konut hamlesini vatandaşlarımıza müjdeleyecek. Burada aidat öder gibi, kiranın da altında taksitlerle ev almaya devam edecek" diye konuştu.Kovid-19 salgını süreciyle birlikte konut ve kiralarda yaşanan fiyat artışlarını yakinen takip ettiklerini aktaran Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.'Çalışmayı tamamlayıp milletimizle paylaşacağız'Bakan Kurum, yürütülen çalışma kapsamında vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:'Konut sahibini ve kiracıyı mağdur etmeyecek bir düzenleme olacak'Fahiş kira artışlarıyla ilgili uygulanacak cezai yaptırımlar ve kira ücretlerinin tekrar düşürülmesine ilişkin yöneltilen soruyu da yanıtlayan Kurum, fırsatçılığa müsaade etmeyeceklerini söyledi.Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

https://tr.sputniknews.com/20220525/bakanliklar-kira-artislarini-ele-aldi-basina-kapali-toplanti-2-saat-surdu-1056649846.html

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kira, fiyat, kiracı, konut, ev sahibi