https://tr.sputniknews.com/20220525/bakan-kurumdan-chp-lideri-kilicdarogluna-tepki-mesele-kacmaksa-eger-siz-bu-isin-kitabini-yazdiniz-1056678966.html

Bakan Kurum'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Mesele kaçmaksa eğer siz bu işin kitabını yazdınız

Bakan Kurum'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Mesele kaçmaksa eğer siz bu işin kitabını yazdınız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki göstererek, "Mesele kaçmaksa siz bu işin kitabını... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T21:02+0300

2022-05-25T21:02+0300

2022-05-25T21:08+0300

türkiye

murat kurum

chp

kemal kılıçdaroğlu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki gösterdi.Güngören Gençosman Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuşan Kurum, projenin yatay mimarisi, yeşil alanları ve depreme dayanıklı yapılarıyla İstanbul'un gözde dönüşüm projelerinden biri olacağını söyledi.Deprem riskine dikkati çeken Bakan Kurum, "Türkiye'nin deprem noktasındaki en riskli bölgelerinin başında da İstanbul gelmektedir. İstanbul'dan başlamak üzere 81 ilimizde tedbirler alacağız, evlerimizi, iş yerlerimizi depreme karşı dayanıklı hale getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında ilan ettikleri 'Türkiye'nin Her Yerinde Deprem Dönüşümü' hedefiyle tam 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. 12 milyon vatandaşımızın hayatını hamdolsun güvence altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde harıl harıl çalışıyoruz. Yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde 140 bin konutun dönüşümünün süratle devam ettiğini aktardı.Temeli atılan 300 konutun teknik özelliklerini anlatan Kurum, proje maliyetinin yaklaşık 222 milyon lira olduğunu dile getirdi.Siyaseti millete hizmet amacıyla bir maraton koşusu olarak gördüklerini belirten Kurum, İstanbul'a son 28 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerini kazandırdıklarını ifade etti.'İstanbul'daki en özel projemiz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz olacak'Millet bahçeleri projeleri üzerinde de duran Kurum, şöyle konuştu:Kurum, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde yüz binlerce İstanbulluyla birlikte büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacaklarını dile getirerek, vatandaşları etkinliğe davet etti.Muhalefetin millet bahçesi projesine de karşı çıktığını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:Yapılan eleştirilere karşın Cumhuriyet tarihinin en çok ağaç ve yeşil alan üreten kadrosu olduklarını belirten Kurum, bununla da gurur duyduklarını dile getirdi.'Yemyeşil dikey bahçeleri harabe edenler mi bize çevrecilik dersi verecek?'Muhalefetin kendilerine çevrecilik dersi veremeyeceğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" diyerek 'yeni bir yalana sarıldığını' söyleyen Kurum, 15 Temmuz gecesi yaşananları örnek vererek, şöyle konuştu:Bakan Kurum, konuşmasının ardından protokol üyeleri ve hak sahibi vatandaşlarla konutların temelini attı.Programa, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur da katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220524/kilicdaroglu-onlar-kacacak-yer-ararken-bizim-baska-memleketimiz-yok-1056646050.html

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