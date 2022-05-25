https://tr.sputniknews.com/20220525/bakan-soylu-duyurdu-istanbulda-1-ton-117-kilogram-metamfetamin-kristal-ve-sivi-ele-gecirildi-1056653444.html
Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi
Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu, ele geçirilen metamfetaminin tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirterek, operasyonda İran uyruklu R.K ve çetesinin... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T02:36+0300
2022-05-25T02:36+0300
2022-05-25T02:49+0300
türkiye
metamfetamin
uyuşturucu
türkiye
operasyon
iran
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildiğini bildirdi.Bakan Soylu, "uyuşturucuda yine büyük operasyon" başlığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi" ifadesini kullandı.Operasyonda İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K ve çetesinin çökertildiğini belirten Soylu, polis teşkilatını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.
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metamfetamin, uyuşturucu, türkiye, operasyon, iran
Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi
02:36 25.05.2022 (güncellendi: 02:49 25.05.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, ele geçirilen metamfetaminin tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirterek, operasyonda İran uyruklu R.K ve çetesinin çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, "uyuşturucuda yine büyük operasyon" başlığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi" ifadesini kullandı.
Operasyonda İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K ve çetesinin çökertildiğini belirten Soylu, polis teşkilatını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.