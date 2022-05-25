https://tr.sputniknews.com/20220525/bakan-soylu-duyurdu-istanbulda-1-ton-117-kilogram-metamfetamin-kristal-ve-sivi-ele-gecirildi-1056653444.html

Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, ele geçirilen metamfetaminin tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirterek, operasyonda İran uyruklu R.K ve çetesinin... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T02:36+0300

2022-05-25T02:36+0300

2022-05-25T02:49+0300

türkiye

metamfetamin

uyuşturucu

türkiye

operasyon

iran

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildiğini bildirdi.Bakan Soylu, "uyuşturucuda yine büyük operasyon" başlığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi" ifadesini kullandı.Operasyonda İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K ve çetesinin çökertildiğini belirten Soylu, polis teşkilatını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.

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metamfetamin, uyuşturucu, türkiye, operasyon, iran