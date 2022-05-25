https://tr.sputniknews.com/20220525/bakan-soylu-maldivler-icisleri-bakani-imran-abdullah-ile-bir-araya-geldi-1056679566.html

Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile bir araya geldi

Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah'ı ağırladı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T21:31+0300

2022-05-25T21:31+0300

2022-05-25T21:31+0300

türkiye

maldivler

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile 2019 yılındaki görüşmelerinin ardından dünyanın birçok problemle karşılaşıldığını belirtti.Bakan Soylu konuşmasında "Hala salgından enerji krizlerine kadar, göç krizlerinden ve bunların oluşturduğu ekonomik krizlere kadar birçok sınamayı hep birlikte yaşıyoruz. Maalesef bu süreç dünyanın zengin ülkelerinin, bu sınamalarda dünyanın diğer tarafında gerekli ilgiyi, alakayı, yardımı, desteği göstermediğini ortaya koydu. Aynı zamanda, dünyada çok şey beklenen çatı örgütlerinin de bu sınavdan çok başarılı çıkmadığını ortaya koydu. Bu bize bir şey gösterdi. Ülkelerin ikili ilişkilerinin veya bölgesel ilişkilerin çok daha önemli olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

türkiye

maldivler

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maldivler, içişleri bakanlığı, süleyman soylu