https://tr.sputniknews.com/20220525/bakan-soylu-maldivler-icisleri-bakani-imran-abdullah-ile-bir-araya-geldi-1056679566.html
Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile bir araya geldi
Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah'ı ağırladı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T21:31+0300
2022-05-25T21:31+0300
2022-05-25T21:31+0300
türkiye
maldivler
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile 2019 yılındaki görüşmelerinin ardından dünyanın birçok problemle karşılaşıldığını belirtti.Bakan Soylu konuşmasında "Hala salgından enerji krizlerine kadar, göç krizlerinden ve bunların oluşturduğu ekonomik krizlere kadar birçok sınamayı hep birlikte yaşıyoruz. Maalesef bu süreç dünyanın zengin ülkelerinin, bu sınamalarda dünyanın diğer tarafında gerekli ilgiyi, alakayı, yardımı, desteği göstermediğini ortaya koydu. Aynı zamanda, dünyada çok şey beklenen çatı örgütlerinin de bu sınavdan çok başarılı çıkmadığını ortaya koydu. Bu bize bir şey gösterdi. Ülkelerin ikili ilişkilerinin veya bölgesel ilişkilerin çok daha önemli olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.
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maldivler, içişleri bakanlığı, süleyman soylu
Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile bir araya geldi
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İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah'ı ağırladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile 2019 yılındaki görüşmelerinin ardından dünyanın birçok problemle karşılaşıldığını belirtti.
Bakan Soylu konuşmasında "Hala salgından enerji krizlerine kadar, göç krizlerinden ve bunların oluşturduğu ekonomik krizlere kadar birçok sınamayı hep birlikte yaşıyoruz. Maalesef bu süreç dünyanın zengin ülkelerinin, bu sınamalarda dünyanın diğer tarafında gerekli ilgiyi, alakayı, yardımı, desteği göstermediğini ortaya koydu. Aynı zamanda, dünyada çok şey beklenen çatı örgütlerinin de bu sınavdan çok başarılı çıkmadığını ortaya koydu. Bu bize bir şey gösterdi. Ülkelerin ikili ilişkilerinin veya bölgesel ilişkilerin çok daha önemli olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.