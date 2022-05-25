https://tr.sputniknews.com/20220525/bakanliklar-kira-artislarini-ele-aldi-basina-kapali-toplanti-2-saat-surdu-1056649846.html

Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı: Basına kapalı toplantı 2 saat sürdü

Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı: Basına kapalı toplantı 2 saat sürdü

Son dönemde yaşanan fahiş kira artışları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında üç bakanlığın temsilcileri bir araya... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T00:25+0300

2022-05-25T00:25+0300

2022-05-25T00:25+0300

murat kurum

bekir bozdağ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü öğrenildi.

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murat kurum, bekir bozdağ