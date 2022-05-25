https://tr.sputniknews.com/20220525/baykal-ve-eski-mhpli-yoneticilere-iliskin-goruntulerin-dagitilmasiyla-ilgili-2-supheli-tutuklandi-1056656539.html

Baykal ve eski MHP'li yöneticilere ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Baykal ve eski MHP'li yöneticilere ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili yargılanan 2 eski polis... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T09:40+0300

2022-05-25T09:40+0300

2022-05-25T09:40+0300

politika

deniz baykal

milliyetçi hareket partisi (mhp)

kaset

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticiler ve milletvekillerinin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin basın yayın yoluyla dağıtılması soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan ihraç eski polis memurları A.Y.E. ve A.B. Tekirdağ'da saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı. 23 Mayıs'ta Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

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deniz baykal, milliyetçi hareket partisi (mhp), kaset