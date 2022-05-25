CANLI | Putin, Ukrayna’da yaralanan askerlerin tedavi olduğu bir hastaneyi ziyaret etti

Lugansk Halk Milisi: Severodonetsk kentini operasyonel kuşatmaya aldık

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Emniyet Sözcüsü Andrey Maroçko, LHC Halk Milisi birliklerinin Severodonetsk kentini ‘operasyonel’ kuşatmaya aldıklarını belirtti.

Pervıy Kanal televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Maroçko, “Bu yerleşimi nitekim üç taraftan sıkıca kapattık. Severodonetsk yerleşiminden hareket tek bir köprü üzerinden gerçekleşiyor, o da bizim ateş kontrolümüzde. Bu nedenle şu anda Severodonetsk kentinin operasyonel kuşatma altında olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Moskova Büyükelçisi Rodion Miroşnik, bu sabah yaptığı açıklamada Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin müttefik kuvvetlerinin ve Rus ordusunun stratejik öneme sahip Lisiçansk-Artyomovsk yolunun bir bölümünde kontrol sağladığını, böylelikle karşı kuvvetlerin Severodonetsk ve LisiçansK’a yönelik birlik rotasyonunun ve mühimmat tedarikinin imkansız hale geldiğini duyurmuştu.