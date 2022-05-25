CANLI | Putin, Ukrayna’da yaralanan askerlerin tedavi olduğu bir hastaneyi ziyaret etti

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve Batı'nın Rusya'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Maliye Bakanlığı, Rus kurumlarından ödeme alınması için gerekli olan banka işlemi lisansının yenilenmemiş olması nedeniyle dolar cinsinden olan borçlarını ruble ile ödeyecekleri açıklamasını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rusya pasaportu almalarını kolaylaştıran bir karar imzaladı.
Avrupa Birliği (AB), Rus iş insanlarının 'yaptırımlardan kaçmasını' zorlaştıracak ve varlıklarına el konulmasını kolaylaştıracak yeni tedbirler getirilmesini önerdi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: