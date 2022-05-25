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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220525/canli--rusya-disisleri-polonya-ukraynaya-genisleme-konusunda-gizli-sakli-planlar-yapiyor-1056671108.html
CANLI | Putin, Ukrayna’da yaralanan askerlerin tedavi olduğu bir hastaneyi ziyaret etti
CANLI | Putin, Ukrayna’da yaralanan askerlerin tedavi olduğu bir hastaneyi ziyaret etti
Zaharova, Polonya’yı Ukrayna’ya genişleme planı yapmakla suçlayarak Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyonun, bu planın önünü açmak adına bahane... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T16:31+0300
2022-05-25T17:26+0300
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rusya, ukrayna, avrupa birliği, ruble, askeri harekat, vladimir putin, donbass, nato, abd, новый онлайн для белой редактуры
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon sırasında yaralanan askerlerlerin tedavi edildiği Moskova hastanelerinden birini ziyaret etti. - Sputnik Türkiye

CANLI | Putin, Ukrayna’da yaralanan askerlerin tedavi olduğu bir hastaneyi ziyaret etti

16:31 25.05.2022 (güncellendi: 17:26 25.05.2022)
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Zaharova, Polonya’yı Ukrayna’ya genişleme planı yapmakla suçlayarak Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyonun, bu planın önünü açmak adına bahane olarak kullanıldığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’da devam eden operasyon sırasında yaralanan askerlerlerin tedavi edildiği Moskova hastanelerinden birini ziyaret etti.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve Batı'nın Rusya'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Maliye Bakanlığı, Rus kurumlarından ödeme alınması için gerekli olan banka işlemi lisansının yenilenmemiş olması nedeniyle dolar cinsinden olan borçlarını ruble ile ödeyecekleri açıklamasını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rusya pasaportu almalarını kolaylaştıran bir karar imzaladı.
Avrupa Birliği (AB), Rus iş insanlarının 'yaptırımlardan kaçmasını' zorlaştıracak ve varlıklarına el konulmasını kolaylaştıracak yeni tedbirler getirilmesini önerdi.
Ruble- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya: Dolar cinsi borcumuzu ruble ile ödeyeceğiz
06:26
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:22 25.05.2022
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bir köy bombalandı: 1 kişi yaralandı
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde, Ukrayna sınırında yer alan Juravlyovka köyünün Ukrayna yönünden bombalandığı, saldırıda 1 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, yaptığı açıklamada, “Juravlyovka köyümüz Ukrayna yönünden bombalandı. Köy muhtarı Anjelika Samoylova’nın verdiği bilgiye göre beş hanede hasar meydana geldi. Bir kişi yaralandı, genç bir adam derin şarapnel yarası aldı. Henüz köyde ne yaptığı bilmiyoruz, zira birkaç hafta önce Juravlyovka ve Nehoteyevka köylerinin sakinleri tahliye edilmişti" dedi.
17:11 25.05.2022
Lugansk Halk Milisi: Severodonetsk kentini operasyonel kuşatmaya aldık
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Emniyet Sözcüsü Andrey Maroçko, LHC Halk Milisi birliklerinin Severodonetsk kentini ‘operasyonel’ kuşatmaya aldıklarını belirtti.
Pervıy Kanal televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Maroçko, “Bu yerleşimi nitekim üç taraftan sıkıca kapattık. Severodonetsk yerleşiminden hareket tek bir köprü üzerinden gerçekleşiyor, o da bizim ateş kontrolümüzde. Bu nedenle şu anda Severodonetsk kentinin operasyonel kuşatma altında olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Moskova Büyükelçisi Rodion Miroşnik, bu sabah yaptığı açıklamada Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin müttefik kuvvetlerinin ve Rus ordusunun stratejik öneme sahip Lisiçansk-Artyomovsk yolunun bir bölümünde kontrol sağladığını, böylelikle karşı kuvvetlerin Severodonetsk ve LisiçansK’a yönelik birlik rotasyonunun ve mühimmat tedarikinin imkansız hale geldiğini duyurmuştu.
16:43 25.05.2022
Putin, Ukrayna’da yaralanan askerlerin tedavi olduğu bir hastaneyi ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon sırasında yaralanan askerlerlerin tedavi edildiği Moskova hastanelerinden birini ziyaret etti. Rusya Devlet Başkanı’na ziyareti sırasında Savunma Bakanı Sergey Şoygu da eşlik etti.
Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan görüntülere göre Rusya lideri hastanede görüştüğü bir askere çocuğunun yaşını soruyor. Askerin, Artyom isimli oğlunun dokuz aylık olduğunu söylemesi üstüne, Putin, “(Artyom) babasıyla gurur duyacak” diyor.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in, Ukrayna’da yaralanan askerlerin tedavisinin ne koşullarda yapıldığını ‘sürekli kontrolü altında tuttuğunu’ söylemişti.
16:35 25.05.2022
Zaporijya bölgesine Rus pasaportu verilmesine ilişkin hazırlıklara başlandı
Zaporijya bölgesindeki askeri-sivil yönetimin konsey üyesi Vladimir Rogov, bölgede Rus pasaportu verilmesine yönelik hazırlıkların başladığını söyledi. Rogov, “Şu anda yönetim (pasaport verilecek kişilere ilişkin) listeyi belirliyor, Rus pasaportu verilmesi sürecinin organize edilmesi için altyapı ve görevli hazırlıklarını yürütüyor” dedi.
Önümüzdeki günlerde pasaportların verilebileceğini belirten Rogov, Zaporijya ve Herson bölgeleri sakinlerinin Rusya’da yaşayan çok sayıda akrabası olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Biz tek bir halkız. Bu nedenle farklı vatandaşlıklar ve aramızdaki sınırlar, Berlin Duvarı’nın Alman halkı için olduğundan çok daha kötü ve daha suç nitelikli.”
16:30 25.05.2022
Rusya Dışişleri: Polonya, Ukrayna’ya genişleme konusunda gizli saklı planlar yapıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya’yı Ukrayna’ya genişleme planı yapmakla suçlayarak Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyonun, bu planın önünü açmak adına bahane olarak kullanıldığını belirtti.
Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Varşova’nın, komşu ülkesinin topraklarını içine alacak biçimde genişleme konusunda gizli saklı planlar yaptığını dışlayamayız. Hiç değilse gerçeklikler bunun böyle olduğunu gösteriyor. Bu plan ile Rusya’nın özel askeri operasyonu arasında ilişki kurmak, bu durumda sadece bir bahanedir" ifadelerini kullandı.
Sözcü, NATO ülkelerin Kiev’e kontrolsüz şekilde silah sevkiyatı yapmasının Ukrayna’nın yıkımına katkıda bulunduğunu ifade etti.
İtalya’nın Ukrayna’daki krizin çözümüne ilişkin tekliflerinin gerçeklikten kopuk ve ciddiye alınmasının zor olduğunu belirten Zaharova, Rusya’nın, Batı’nın yönelttiği hiçbir teklife düşüncesizce atılmayacağını ekledi.
‘Mayınlardan temizlenmesinden sonra Mariupol limanından 5 yabancı gemi ayrıldı’
Zaharova dün mayınlardan temizlenmesinin ardından Mariupol limanından 5 yabancı geminin ayrılabildiğini söyledi. Bakanlık Sözcüsü, Batı’nın Rus basınını sıkıştırması karşısında yanıtsız kalmayacaklarını da vurguladı.
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