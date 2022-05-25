https://tr.sputniknews.com/20220525/chpli-agbaba-zorunlu-emeklilik-dayatmasi-aclik-dayatmasidir-1056664978.html

CHP'li Ağbaba: Zorunlu emeklilik dayatması açlık dayatmasıdır

CHP'li Ağbaba: Zorunlu emeklilik dayatması açlık dayatmasıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 696 Sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen işçilerin res’en emekli edilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T14:14+0300

2022-05-25T14:14+0300

2022-05-25T14:14+0300

türkiye

naci ağbal

emeklilik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044171735_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_156cb2feadc5d04e8df993f62e693aa7.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, taşerondan kadroya geçen işçilerin sorunlarını dile getirmeye devam etti. Kamuda halen on binlerce işçi kadro hakkını beklerken kadroya alınan işçilerin sorunlarının yıllar geçse de devam ettiğini belirten Ağbaba, “696 sayılı KHK ile taşeron işçilerinin beklediği kadro hakkı eksik de olsa verildi ancak, işçilerin yaşadığı sorunların halen devam ediyor. Taşerondan gelen işçiler 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca emeklilik için asgari koşulları yerine getirdiklerinde zorunlu olarak emekli ediliyorlar. Kadroya geçen işçilere yönelik zorunlu emeklilik dayatması ne yazık ki işçilerimizin mağduriyetine neden oluyor. Yıllardır taşeron sistemi ile emeği sömürülen işçilerimiz kadro hakkı alarak güvenceye kavuştuklarını düşünürken şimdi de zorunlu emeklilik nedeniyle ile açlığa ve sefalete terk ediliyor” dedi.Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, 2018’de kadroya alınan taşeron işçilerin, asgari emeklilik koşullarını yerine getirdiklerinde re’sen emekliye sevk edildiklerini belirten CHP Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “Taşerondan kadroya geçen kadınlar örneğin 48 – 49, erkekler ise 52 – 53 yaşlarında zorunlu olarak emekli ediliyorlar. Eski kadrolu işçiler 62 - 63 yaşına kadar çalışmaya devam ederken kendilerinin emekliliğe zorlanmasına itiraz eden işçiler yapılan haksızlığa son verilmesini istiyor.Kadroya geçince daha rahat bir hayat süreceklerini düşünen işçilerin 3-4 yıl sonra zorla emekli ettirilmeleri yeni mağduriyetler yaratıyor.” dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

naci ağbal, emeklilik