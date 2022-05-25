https://tr.sputniknews.com/20220525/cumhurbaskani-erdogan-avrupa-sampiyonu-anadolu-efesi-kabul-etti-1056676234.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Anadolu Efes'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Anadolu Efes'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T19:32+0300

2022-05-25T19:32+0300

2022-05-25T19:32+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

anadolu efes

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde ikinci kez Avrupa Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.Kabulde, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

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recep tayyip erdoğan, anadolu efes