https://tr.sputniknews.com/20220525/cumhurbaskani-erdogan-avrupa-sampiyonu-anadolu-efesi-kabul-etti-1056676234.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Anadolu Efes'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Anadolu Efes'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T19:32+0300
2022-05-25T19:32+0300
2022-05-25T19:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
anadolu efes
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde ikinci kez Avrupa Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.Kabulde, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.
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recep tayyip erdoğan, anadolu efes
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Anadolu Efes'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde ikinci kez Avrupa Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.
Kabulde, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.