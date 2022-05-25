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https://tr.sputniknews.com/20220525/desticiden-kilicdaroglunun-iddialarina-tepki-siyasette-bu-tip-yontemlere-asla-basvurulmamalidir-1056681308.html
Destici'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Siyasette bu tip yöntemlere asla başvurulmamalıdır
Destici'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Siyasette bu tip yöntemlere asla başvurulmamalıdır
BBP Genel Başkanı Destici, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarına tepki göstererek, "Siyasette bu tip yöntemlere asla... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T22:24+0300
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türkiye
mustafa destici
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada hayatını kaybeden 5 askere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.Türkiye'nin terörle mücadelesinin tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Destici, "Teröre, terörün uzantılarına, sözcülerine, destekçilerine, terörün uzantılarına meşruiyet kisvesi giydirmeye çalışanlara, onlarla masaya oturup pazarlık yapanlara, hiçbir müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarda bulunduğunu hatırlatan Destici, özellikle şehitlerin mateminin yaşandığı bir günde, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yanlışa düşmesinden dolayı ayrıca üzüntü duyduğunu dile getirdi.ABD'de 300 binin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadığını belirten Destici, bunların önemli bir bölümünün öğrenimleri için ABD'de bulunduğunu söyledi.BBP Genel Başkanı Destici, geçen eylül ayında New York'taki Türk Evi'nin açılışına katıldığı belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
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mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp)

Destici'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Siyasette bu tip yöntemlere asla başvurulmamalıdır

22:24 25.05.2022 (güncellendi: 22:29 25.05.2022)
© İHABBP Genel Başkanı Mustafa Destici
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© İHA
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BBP Genel Başkanı Destici, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarına tepki göstererek, "Siyasette bu tip yöntemlere asla başvurulmamalıdır. Siyasi mücadelelerin, siyasetçilerin aileleri üzerinden yapılmasının çirkinliğiyle maalesef bir kez daha karşı karşıya kaldık" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada hayatını kaybeden 5 askere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Türkiye'nin terörle mücadelesinin tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Destici, "Teröre, terörün uzantılarına, sözcülerine, destekçilerine, terörün uzantılarına meşruiyet kisvesi giydirmeye çalışanlara, onlarla masaya oturup pazarlık yapanlara, hiçbir müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarda bulunduğunu hatırlatan Destici, özellikle şehitlerin mateminin yaşandığı bir günde, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yanlışa düşmesinden dolayı ayrıca üzüntü duyduğunu dile getirdi.
ABD'de 300 binin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadığını belirten Destici, bunların önemli bir bölümünün öğrenimleri için ABD'de bulunduğunu söyledi.
BBP Genel Başkanı Destici, geçen eylül ayında New York'taki Türk Evi'nin açılışına katıldığı belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Hepimizin varlığı, mülkü olan, hepimizin gururu olan Türk Evi'mizin maliyeti, çeşitli kaynaklar tarafından 261 milyon dolar, şu anki reel değeri ise 1.5 milyar dolar olarak açıklandı. Elbette bizleri de gururlandırdı. Yine Türkiye, ABD'de öğrenim gören vatandaşlarımızın, gençlerimizin, hatta Türk ve İslam dünyasına mensup herhangi bir kardeşimizin, başta barınma olmak üzere sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, farklı yöntemlerle yatırımlar gerçekleştiriyor. TÜRKEN Yurdu Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu biliyoruz. Tümü yasal yollarla, kayıt altında, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD yasalarına uygun şekilde, vakıflar tarafından gönderilen bu paraların Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını itibarsızlaştırmak için bir yalana malzeme edilmesini kınıyorum. Bu yalanın bir 'kaçış planı' şeklinde servis edilmesini ise hiçbir masum gerekçeyle, herhangi bir fikir ve ifade özgürlüğü izahıyla veya iyi niyetle, hiçbir şekilde yan yana getiremiyorum. Siyasette bu tip yöntemlere asla başvurulmamalıdır. Siyasi mücadelelerin, siyasetçilerin aileleri üzerinden yapılmasının çirkinliğiyle maalesef bir kez daha karşı karşıya kaldık."
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