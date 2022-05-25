https://tr.sputniknews.com/20220525/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056656016.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL 16.20 sınırına dayanırken euro/TL'de ise işlemler 17.34'ler civarında gerçekleşiyor. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T09:15+0300
2022-05-25T09:15+0300
2022-05-25T09:15+0300
ekonomi
dolar/tl
euro/tl
türk lirası
altın
yarım gram altın
gram altın
ekonomi
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2022 yılı içerisinde ilk kez 16 seviyesini aşan dolar/TL, yükselişini bugün de sürdürüyor. Dolar/TL,16.20 sınırına dayanırken euro/TL'de ise işlemler 17.34'ler civarında gerçekleşiyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1862 dolar seviyesinde işlem görürken, spot piyasada altın satış fiyatlarında son durum:Gram altın 963 lira,Çeyrek altın 1595 lira,Yarım altın 3193 lira,Cumhuriyet altını 6392 liradan el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056620264.html
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dolar/tl, euro/tl, türk lirası, altın, yarım gram altın, gram altın, ekonomi
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL 16.20 sınırına dayanırken euro/TL'de ise işlemler 17.34'ler civarında gerçekleşiyor.
2022 yılı içerisinde ilk kez 16 seviyesini aşan dolar/TL, yükselişini bugün de sürdürüyor. Dolar/TL,16.20 sınırına dayanırken euro/TL'de ise işlemler 17.34'ler civarında gerçekleşiyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1862 dolar seviyesinde işlem görürken, spot piyasada altın satış fiyatlarında son durum:
Cumhuriyet altını 6392 liradan el değiştiriyor.