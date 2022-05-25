https://tr.sputniknews.com/20220525/dunyanin-en-zehirli-turlerinden-biri-olan-pusula-denizanalari-tekirdag-kiyilarinda-goruldu-1056678310.html

Dünyanın en zehirli türlerinden biri olan pusula denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü

Dünyanın en zehirli türlerinden biri olan pusula denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü

Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü. Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde görülen, zehirli olarak... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T20:35+0300

2022-05-25T20:35+0300

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türkiye

akdeniz

denizanası

ege denizi

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Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara’da da görülmeye başladı. İHA'nın haberine göre Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanalarının vatandaşlarda endişe uyandırdığı belirtildi.Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar. 'Denize girmeye korkuyoruz'Zehirli Denizanalarını yakından incelemeye çalışan Ayhan Erdem, “İlerde de var. 4-5 tane gördüm. Kıyıya doğru geliyorlar. Ondan sonra geri gidiyorlar. Biraz zehirliymiş herhalde denize girmeye korkuyoruz. Yakından bakıyoruz ama yaklaşıp ellersek tehlikeli, ellemesen bir şey yok” dedi.

türkiye

ege denizi

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akdeniz, denizanası, ege denizi