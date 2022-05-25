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https://tr.sputniknews.com/20220525/dunyanin-en-zehirli-turlerinden-biri-olan-pusula-denizanalari-tekirdag-kiyilarinda-goruldu-1056678310.html
Dünyanın en zehirli türlerinden biri olan pusula denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü
Dünyanın en zehirli türlerinden biri olan pusula denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü
Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü. Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde görülen, zehirli olarak... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T20:35+0300
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türkiye
akdeniz
denizanası
ege denizi
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Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara’da da görülmeye başladı. İHA'nın haberine göre Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanalarının vatandaşlarda endişe uyandırdığı belirtildi.Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar. 'Denize girmeye korkuyoruz'Zehirli Denizanalarını yakından incelemeye çalışan Ayhan Erdem, “İlerde de var. 4-5 tane gördüm. Kıyıya doğru geliyorlar. Ondan sonra geri gidiyorlar. Biraz zehirliymiş herhalde denize girmeye korkuyoruz. Yakından bakıyoruz ama yaklaşıp ellersek tehlikeli, ellemesen bir şey yok” dedi.
türkiye
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akdeniz, denizanası, ege denizi

Dünyanın en zehirli türlerinden biri olan pusula denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü

20:35 25.05.2022 (güncellendi: 20:40 25.05.2022)
© İHA / HALİL DAĞ - TUNAY ÖZDEMİRDoğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları
Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© İHA / HALİL DAĞ - TUNAY ÖZDEMİR
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Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü. Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde görülen, zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) tedirginliğe yol açtı.
Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara’da da görülmeye başladı.
İHA'nın haberine göre Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanalarının vatandaşlarda endişe uyandırdığı belirtildi.
Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar.

'Denize girmeye korkuyoruz'

Zehirli Denizanalarını yakından incelemeye çalışan Ayhan Erdem, “İlerde de var. 4-5 tane gördüm. Kıyıya doğru geliyorlar. Ondan sonra geri gidiyorlar. Biraz zehirliymiş herhalde denize girmeye korkuyoruz. Yakından bakıyoruz ama yaklaşıp ellersek tehlikeli, ellemesen bir şey yok” dedi.
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