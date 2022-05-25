EGM'den uyarı: 'Uyuşturucudan ölümlerin yüzde 54'ü metamfetamin kaynaklı'

"Vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı kolluk birimlerine sağlayacakları katkı, mücadelede bizi üstün kılacaktır. Duyarlı yaklaşmak lazım. Mutlaka profesyonel destek almak lazım. Özellikle gençlerimizi uyarmak lazım. Sonu ölüme götürüyor. Metamfetaminin 2016'da meydana gelen doz aşımı ölümlerde yüzde 1'lik payı varken, 2021 yılında ölüm sayılarımız düşmesine rağmen metamfetaminin yüzdesi artıyor. Yüzde 54'lere çıktı. Gençlerimize; 'hayır' demesini bilin, teklifleri 'olumlu karşılamayın' diyorum. Kimse çocuğunun uyuşturucu kullandığını kabul etmiyor, konduramıyor. Ailelerimizin böyle bir durumda profesyonel destek almaları elzem diye görüyoruz. Vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Bu desteği kolaylıkla sunabilecekleri enstrümanlar geliştiriyoruz. Bunlardan birisi de 'UYUMA' adını verdiğimiz Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu. Akıllı telefonlarda sanal marketler üzerinden ücretsiz olarak telefonlarına indirebilecekleri, çok kolay kullanımı olan, bilgi sağlayan kişinin kimlik bilgilerinin kesinlikle deşifre edilmediği bir uygulama. Gerek konum gerek suçla ilgili kısa mesaj gerekse video fotoğraf yükleyip gönderebilirler."