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Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan 150 bin TL vakıflara bağışlandı
Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan 150 bin TL vakıflara bağışlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan 150 bin TL'nin 'hedef alınan' vakıflara bağışlandığını açıkladı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T15:04+0300
2022-05-25T15:04+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan 150 bin TL vakıflara bağışlandı" dedi.Aydın şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kemal kılıçdaroğlu

Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan 150 bin TL vakıflara bağışlandı

15:04 25.05.2022
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan 150 bin TL'nin 'hedef alınan' vakıflara bağışlandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan 150 bin TL vakıflara bağışlandı" dedi.
Aydın şu ifadeleri kullandı:
"Bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı Vakıflara bağışlanmıştır."
Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV ve ENSAR Vakfı iddialarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'na dava açacak
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