https://tr.sputniknews.com/20220525/erdoganin-avukati-aydin-kilicdaroglundan-alinan-tazminatlardan-150-bin-tl-vakiflara-bagislandi-1056667379.html

Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan 150 bin TL vakıflara bağışlandı

Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan 150 bin TL vakıflara bağışlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan 150 bin TL'nin 'hedef alınan' vakıflara bağışlandığını açıkladı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T15:04+0300

2022-05-25T15:04+0300

2022-05-25T15:04+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan 150 bin TL vakıflara bağışlandı" dedi.Aydın şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220525/cumhurbaskani-erdogan-kilicdarogluna-dava-acacak-1056664686.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kemal kılıçdaroğlu