https://tr.sputniknews.com/20220525/farc-lideri-gentil-duarte-venezuellada-olduruldu-1056680691.html

FARC lideri Gentil Duarte, Venezüella’da öldürüldü

FARC lideri Gentil Duarte, Venezüella’da öldürüldü

Kolombiya hükümeti, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) lideri Gentil Duarte’nin Venezüella topraklarında çıkan bir çatışmada öldürüldüğünü açıkladı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T22:10+0300

2022-05-25T22:10+0300

2022-05-25T22:10+0300

dünya

farc

kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)

venezüella

ölüm

kolombiya

devrimci

gentil duarte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056680796_0:0:1960:1103_1920x0_80_0_0_a21cc9a38dc0b2f6efac5b6523a38f18.jpg

Kolombiya'da barış anlaşması yaparak silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) silah bırakmayı reddeden iki büyük grubundan birinin lideri olan ve Gentil Duarte olarak bilinen Miguel Botache Santillano’nun öldürüldüğü bildirildi. Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, yaptığı açıklamada, Duarte’nin Venezüella’nın Zulia eyaletinde uyuşturucu kaçakçıları ve terörist gruplar arasında yaşanan çatışmada hayatını kaybettiğini ifade ederek, Duarte’nin ölüm haberinin Kolombiya istihbarat birimleri tarafından aktarıldığını açıkladı.Kolombiya hükümeti 2016 yılında Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile barış imzalamış ve örgüt silah bırakmayı kabul etmişti. Ancak örgüt içinde bazı muhalif gruplar anlaşmaya karşı çıkarak silahlı eylemlerine ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar işlemeye devam etmişti.FARC’ın muhalif liderlerinden olan ve Kolombiya hükümeti tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Duarte ise geçen yıl Kolombiya güvenlik güçleri tarafından kedisini yakalamak için yapılan operasyonlar sonrasında Venezüella’ya kaçmıştı. Kolombiya hükümeti, bu nedenle Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu 'teröristlere kucak açmakla' suçlamıştı.Kolombiya'da Duarte hakkında cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç amaçlı organize örgüt kurmak gibi suçlardan tutuklama emri bulunuyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220128/kolombiyada-askeri-uslere-es-zamanli-saldiri-duzenlendi-1053217197.html

venezüella

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

farc, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), venezüella, ölüm, kolombiya, devrimci, gentil duarte