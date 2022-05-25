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https://tr.sputniknews.com/20220525/farc-lideri-gentil-duarte-venezuellada-olduruldu-1056680691.html
FARC lideri Gentil Duarte, Venezüella’da öldürüldü
FARC lideri Gentil Duarte, Venezüella’da öldürüldü
Kolombiya hükümeti, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) lideri Gentil Duarte’nin Venezüella topraklarında çıkan bir çatışmada öldürüldüğünü açıkladı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T22:10+0300
2022-05-25T22:10+0300
dünya
farc
kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)
venezüella
ölüm
kolombiya
devrimci
gentil duarte
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Kolombiya'da barış anlaşması yaparak silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) silah bırakmayı reddeden iki büyük grubundan birinin lideri olan ve Gentil Duarte olarak bilinen Miguel Botache Santillano’nun öldürüldüğü bildirildi. Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, yaptığı açıklamada, Duarte’nin Venezüella’nın Zulia eyaletinde uyuşturucu kaçakçıları ve terörist gruplar arasında yaşanan çatışmada hayatını kaybettiğini ifade ederek, Duarte’nin ölüm haberinin Kolombiya istihbarat birimleri tarafından aktarıldığını açıkladı.Kolombiya hükümeti 2016 yılında Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile barış imzalamış ve örgüt silah bırakmayı kabul etmişti. Ancak örgüt içinde bazı muhalif gruplar anlaşmaya karşı çıkarak silahlı eylemlerine ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar işlemeye devam etmişti.FARC’ın muhalif liderlerinden olan ve Kolombiya hükümeti tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Duarte ise geçen yıl Kolombiya güvenlik güçleri tarafından kedisini yakalamak için yapılan operasyonlar sonrasında Venezüella’ya kaçmıştı. Kolombiya hükümeti, bu nedenle Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu 'teröristlere kucak açmakla' suçlamıştı.Kolombiya'da Duarte hakkında cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç amaçlı organize örgüt kurmak gibi suçlardan tutuklama emri bulunuyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220128/kolombiyada-askeri-uslere-es-zamanli-saldiri-duzenlendi-1053217197.html
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farc, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), venezüella, ölüm, kolombiya, devrimci, gentil duarte

FARC lideri Gentil Duarte, Venezüella’da öldürüldü

22:10 25.05.2022
© AP PhotoFARC lideri Gentil Duarte, Venezüella’da öldürüldü
FARC lideri Gentil Duarte, Venezüella’da öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AP Photo
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Kolombiya hükümeti, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) lideri Gentil Duarte’nin Venezüella topraklarında çıkan bir çatışmada öldürüldüğünü açıkladı.
Kolombiya'da barış anlaşması yaparak silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) silah bırakmayı reddeden iki büyük grubundan birinin lideri olan ve Gentil Duarte olarak bilinen Miguel Botache Santillano’nun öldürüldüğü bildirildi.
Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, yaptığı açıklamada, Duarte’nin Venezüella’nın Zulia eyaletinde uyuşturucu kaçakçıları ve terörist gruplar arasında yaşanan çatışmada hayatını kaybettiğini ifade ederek, Duarte’nin ölüm haberinin Kolombiya istihbarat birimleri tarafından aktarıldığını açıkladı.

Kolombiya hükümeti 2016 yılında Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile barış imzalamış ve örgüt silah bırakmayı kabul etmişti. Ancak örgüt içinde bazı muhalif gruplar anlaşmaya karşı çıkarak silahlı eylemlerine ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar işlemeye devam etmişti.

FARC’ın muhalif liderlerinden olan ve Kolombiya hükümeti tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Duarte ise geçen yıl Kolombiya güvenlik güçleri tarafından kedisini yakalamak için yapılan operasyonlar sonrasında Venezüella’ya kaçmıştı.
Kolombiya hükümeti, bu nedenle Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu 'teröristlere kucak açmakla' suçlamıştı.

Kolombiya'da Duarte hakkında cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç amaçlı organize örgüt kurmak gibi suçlardan tutuklama emri bulunuyordu.
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