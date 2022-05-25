https://tr.sputniknews.com/20220525/fed-tutanaklarinda-faiz-artirimi-sinyali--1056681958.html

Fed tutanaklarında faiz artırımı sinyali

Fed tutanaklarında faiz artırımı sinyali

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda faiz oranında 50 baz puanlık artışı uygun... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T22:40+0300

2022-05-25T22:40+0300

2022-05-25T22:40+0300

ekonomi

fed

abd merkez bankası (fed)

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faiz oranı

faiz artırımı

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tutanak

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Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 3-4 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.Politika faizinin 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed'in faiz artırımında agresif olacağını gösterdi.Tutanaklarda, Fed yetkililerinin bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide yaşanan küçülmenin sonraki büyümeye ilişkin 'küçük bir sinyal' içerdiği görüşünde olduğu ve ekonominin ikinci çeyrekte 'sağlam' bir şekilde büyümesini bekledikleri aktarıldı.Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunduğu vurgulandıYetkililerin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduklarına işaret edilen tutanaklarda, bu risklerin yukarı yönlü olduğu konusunda hemfikir olunduğu kaydedildi.Tutanaklarda, yetkililerin enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar da dahil olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmelerin kısa vadeli enflasyon baskılarını artırdığını kaydettiği belirtildi.Çin'deki Kovid-19 salgını ile ilgili karantinaların da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdığına işaret edilen tutanaklarda, para politikasının uygun şekilde sıkılaştırılması ve arz kısıtlarının nihai olarak hafiflemesiyle birlikte, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin enflasyonun bankanın uzun vadeli hedefi ile tutarlı seviyelere dönmesini destekleyeceği vurgulandı.Fed yetkilileri ABD ekonomisinin çok güçlü olduğu konusunda hemfikirTutanaklarda, yetkililerin ABD ekonomisinin çok güçlü, iş gücü piyasasının son derece sıkı ve enflasyonun yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde olduğu konusunda hemfikir olduğu belirtilerek bu çerçevede tüm yetkililerin mayıs toplantısında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan artırılmasının uygun olduğu konusunda anlaştığı aktarıldı.Yetkililerin Fed'in bilançosunun küçültülmesine yönelik planı da desteklediğine işaret edilen tutanaklarda şunlar kaydedildi:Tutanaklarda, gelişen ekonomik görünüm ve buna yönelik risklere bağlı olarak kısıtlayıcı bir politika duruşunun uygun hale gelebileceği de belirtildi.Ekonomik görünümün oldukça belirsiz olduğu vurgulanan tutanaklarda, politika kararlarının verilere bağlı olması ve güçlü iş gücü piyasası koşulları sürdürülürken enflasyonun yüzde 2'lik hedefe döndürülmesine odaklanılmasının gerektiği vurgulandı.Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 14-15 Haziran'da yapılması planlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220505/ingiltere-merkez-bankasindan-son-13-yilin-en-yuksek-faiz-orani-1056111358.html

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