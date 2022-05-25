https://tr.sputniknews.com/20220525/fransa-maliye-bakani-le-maire-enflasyonun-sorumlusu-fosil-yakitlar-1056650497.html

Fransa Maliye Bakanı Le Maire: Enflasyonun sorumlusu fosil yakıtlar

Fransa Maliye Bakanı Le Maire: Enflasyonun sorumlusu fosil yakıtlar

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, mevcut enflasyonun yüzde 60'ının fosil yakıt fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını söyleyerek, "Doğalgaz, elektrik... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T00:38+0300

2022-05-25T00:38+0300

2022-05-25T00:38+0300

dünya

bruno le maire

fransa

avrupa birliği (ab) gayriresmi dışişleri bakanları toplantısı

ekonomik ve mali işler konseyi (ecofin)

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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısının bitiminde basına açıklamalarda bulundu.Toplantıda ilk olarak Rusya'nın Ukrayna yürüttüğü operasyonun ekonomik etkilerinin görüşüldüğüne işaret eden Le Maire, "Şimdi çok zor bir döneme giriyoruz. Bunun hepimiz farkındayız" ifadesini kullandı.Le Maire, enflasyonun geri döndüğünü ve bununla birlikte arz sıkıntıları da yaşandığını anımsatarak, "Enflasyonla mücadele AB üyesi 27 ülke için bir numaralı önceliktir. Bu konu hakkında uzun süre fikir alışverişinde bulunduk" dedi.Yoksul hanelerin hızla desteklenmesi önemli'Enflasyona karşı hem kısa hem de uzun vadeli mücadele edilmesi gerektiği konusunda bakanların aynı fikirde olduğuna dikkati çeken Le Maire, doğalgaz, elektrik, benzin ve gıdadaki fiyat artışlarından en fazla zarar gören vatandaşlar ve yoksul hanelerin hızla desteklenmesinin önemini vurguladı.Le Maire, söz konusu desteklerin enflasyon düştüğünde ise kaldırılması gerekeceğini anlattı.Yenilenebilir ve karbon bazlı olmayan enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Le Maire, "Bugünkü enflasyonun yüzde 60'ı fosil enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.Le Maire, fosil enerji kaynaklarından kurtulmanın enflasyona karşı mücadeleye yardımcı olacağını söyledi.AB Komisyonu'nun üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran Birlik mali kurallarının 2024'e kadar uygulanmamasını içeren teklifini de değerlendirdiklerini anlatan Le Maire, "Bu karar bize desteğe ihtiyaç duyabilecek tüm yurttaşlarımıza geçici ve hedefe yönelik yardım sağlamak için gerekli alanı sağlıyor" dedi.Ukrayna'ya mali destekLe Maire, Ukrayna'ya sağlanacak ekonomik desteğin de görüşüldüğüne işaret ederek, "Üye ülkeler Ukrayna'ya ve hükümetine daha fazla destek verilmesi gerektiği konusunda anlaştılar" dedi.AB Komisyonu tarafından Ukrayna için önerilen 9 milyar euro'luk mali paketi dikkatle incelediklerini vurgulayan Le Maire, Ukrayna'ya söz konusu mali desteğin süratle sağlanması konusunda oybirliği sağlandığını anlattı.Le Maire, bakanların uluslararası vergilendirme konusunu da ele aldıklarını belirterek, asgari kurumlar vergisi konusunda nihai bir anlaşmaya varmak için çaba sarf etmeye devam edeceklerini söyledi.Geçen yılın ekim ayında 137 ülke uluslararası vergilendirme konusunda anlaşmıştı.Söz konusu ülkeler çok uluslu şirketlerinin kazançlarını en az yüzde 15 oranında vergilendirmeyi kabul etmişti.Hali hazırda, Polonya söz konusu vergi anlaşmasının AB tarafından onaylanmasına engel oluyor.

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bruno le maire, fransa, avrupa birliği (ab) gayriresmi dışişleri bakanları toplantısı, ekonomik ve mali işler konseyi (ecofin)