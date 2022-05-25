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https://tr.sputniknews.com/20220525/gelecek-partili-temurci-15-temmuz-ile-ilgili-pesimi-birakmayan-bazi-olaylar-var-1056655300.html
Gelecek Partili Temurci: 15 Temmuz ile ilgili peşimi bırakmayan bazı olaylar var
Gelecek Partili Temurci: 15 Temmuz ile ilgili peşimi bırakmayan bazı olaylar var
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kendisinin AK Parti İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde, devlet... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T08:04+0300
2022-05-25T08:04+0300
politika
selim temurci
ak parti
15 temmuz
gelecek partisi
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda 15 Temmuz gecesi sonrasında devlet envanterine kayıtlı olmayan silahların dağıtıldığını iddia etmişti.Halk TV ekranlarında yayınlanan Şule Aydın'la Kayda Geçsin programına katılan eski AK Partili, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:"15 Temmuz ile ilgili peşimi bırakmayan bazı olaylar var. Onlardan biri Sedat Peker'in kaçak silahlarla ilgili yaptığı bir açıklama oldu. Ben o dönem AK Parti'nin İstanbul il başkanıydım. Bu teslimatın yapıldığı tarihten bahsediyorum. Ben orada iki gün bekledim. Dönemin ülkenin başbakanı ve partinin genel başkanı Binali Yıldırım'dan bir açıklama bekledim. AK Parti yetkililerinden bir açıklama bekledim.O dönemde İstanbul il başkanı olduğum için neden sesimin çıkmadığına dair birçok televizyoncu arkadaşımız bizi açıklama yapmaya davet etti. Biz de bu ekranlardan şunu söyledik. Bu meselenin yargı tarafından incelenmesi lazım. Eğer bir silah teslimatı söz konusuysa, bununla ilgili olarak yargıyı göreve çağırdım ve şunu söyledim.Eğer bu ülkede AK Parti İstanbul Gençlik Kollarına birileri silah dağıtmışsa bu sadece İçişleri Bakanı'nın bilgisi dahilinde olacak iş değil. Bazı kişilerin isimlerinden bahsettim. Ve maalesef üzülerek ifade ediyorum o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bazı operasyonlar yapılmış olduğunu öğrendik."Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda 15 Temmuz gecesi sonrasında devlet envanterine kayıtlı olmayan silahların dağıtıldığını iddia etmişti. Peker, ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerinin tutulduğu ağustos ayında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Osman Tomakin'e bir kasa kalaşnikof silahların teslim edildiğini, silahları getiren araçta Esenyurt AK Parti Gençlik kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ve İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay'ın olduğunu öne sürmüştü.
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selim temurci, ak parti, 15 temmuz, gelecek partisi

Gelecek Partili Temurci: 15 Temmuz ile ilgili peşimi bırakmayan bazı olaylar var

08:04 25.05.2022
© Fotoğraf : DHASelim Temurci
Selim Temurci - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© Fotoğraf : DHA
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kendisinin AK Parti İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde, devlet envanterine kayıtlı olmayan silahların dağıtıldığı iddiası hakkında konuştu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda 15 Temmuz gecesi sonrasında devlet envanterine kayıtlı olmayan silahların dağıtıldığını iddia etmişti.
Halk TV ekranlarında yayınlanan Şule Aydın'la Kayda Geçsin programına katılan eski AK Partili, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:
"15 Temmuz ile ilgili peşimi bırakmayan bazı olaylar var. Onlardan biri Sedat Peker'in kaçak silahlarla ilgili yaptığı bir açıklama oldu. Ben o dönem AK Parti'nin İstanbul il başkanıydım. Bu teslimatın yapıldığı tarihten bahsediyorum. Ben orada iki gün bekledim. Dönemin ülkenin başbakanı ve partinin genel başkanı Binali Yıldırım'dan bir açıklama bekledim. AK Parti yetkililerinden bir açıklama bekledim.
O dönemde İstanbul il başkanı olduğum için neden sesimin çıkmadığına dair birçok televizyoncu arkadaşımız bizi açıklama yapmaya davet etti. Biz de bu ekranlardan şunu söyledik. Bu meselenin yargı tarafından incelenmesi lazım. Eğer bir silah teslimatı söz konusuysa, bununla ilgili olarak yargıyı göreve çağırdım ve şunu söyledim.
Eğer bu ülkede AK Parti İstanbul Gençlik Kollarına birileri silah dağıtmışsa bu sadece İçişleri Bakanı'nın bilgisi dahilinde olacak iş değil. Bazı kişilerin isimlerinden bahsettim. Ve maalesef üzülerek ifade ediyorum o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bazı operasyonlar yapılmış olduğunu öğrendik."
Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda 15 Temmuz gecesi sonrasında devlet envanterine kayıtlı olmayan silahların dağıtıldığını iddia etmişti. Peker, ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerinin tutulduğu ağustos ayında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Osman Tomakin'e bir kasa kalaşnikof silahların teslim edildiğini, silahları getiren araçta Esenyurt AK Parti Gençlik kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ve İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay'ın olduğunu öne sürmüştü.
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