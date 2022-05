https://tr.sputniknews.com/20220525/george-rr-martin-umarim-house-of-the-dragon-yuzuklerin-efendisini-gecer-1056662024.html

George R.R. Martin: Umarım 'House of the Dragon', Yüzüklerin Efendisi'ni geçer

George R.R. Martin: Umarım 'House of the Dragon', Yüzüklerin Efendisi'ni geçer

George R.R. Martin, 'House of the Dragon'ın 'Lord of the Rings: The Rings of Power'ı geçmesini istediğini açıkladı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T12:50+0300

2022-05-25T12:50+0300

2022-05-25T12:53+0300

house of the dragon

yaşam

game of thrones

yüzüklerin efendisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1044437592_0:0:1296:730_1920x0_80_0_0_68d33c1c7494144afd504572068be112.jpg

George R.R. Martin, yaklaşık iki yıl önce final yapan Game of Thrones (Taht Oyunları) serisinin 300 yıl öncesini anlatan 'House of the Dragon' dizisinin Yüzüklerin Efendisi dizisi "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri"ni geçmesini umduğunu açıkladı. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Santa Fe Edebiyat Festivali'nde The Independent'a konuşan Martin, "Tarihler açıklanır açıklanmaz, ''Güç Yüzükleri'ne karşı 'House of Dragon', bu savaşı kim kazanacak?' diye düşündüm'. Bunu neden her zaman yapmak zorunda olduklarını bilmiyorum" dedi.İzleyicilerin fantastik projeler izleyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Martin, şu ifadeleri kullandı:House of the Dragon, 21 Ağustos 2022'de HBO Max'te izleyicilerle buluşacak. The Lord of the Rings: The Rings of Power da, 2 Eylül'de, Prime Video'da lansman yapacak.

https://tr.sputniknews.com/20220331/game-of-thronesun-devam-dizisi-house-of-dragonin-yayin-tarihi-belli-oldu-1055192072.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

house of the dragon, game of thrones, yüzüklerin efendisi