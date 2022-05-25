https://tr.sputniknews.com/20220525/george-rr-martin-umarim-house-of-the-dragon-yuzuklerin-efendisini-gecer-1056662024.html
George R.R. Martin: Umarım 'House of the Dragon', Yüzüklerin Efendisi'ni geçer
George R.R. Martin: Umarım 'House of the Dragon', Yüzüklerin Efendisi'ni geçer
George R.R. Martin, 'House of the Dragon'ın 'Lord of the Rings: The Rings of Power'ı geçmesini istediğini açıkladı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T12:50+0300
2022-05-25T12:50+0300
2022-05-25T12:53+0300
house of the dragon
yaşam
game of thrones
yüzüklerin efendisi
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George R.R. Martin, yaklaşık iki yıl önce final yapan Game of Thrones (Taht Oyunları) serisinin 300 yıl öncesini anlatan 'House of the Dragon' dizisinin Yüzüklerin Efendisi dizisi "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri"ni geçmesini umduğunu açıkladı. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Santa Fe Edebiyat Festivali'nde The Independent'a konuşan Martin, "Tarihler açıklanır açıklanmaz, ''Güç Yüzükleri'ne karşı 'House of Dragon', bu savaşı kim kazanacak?' diye düşündüm'. Bunu neden her zaman yapmak zorunda olduklarını bilmiyorum" dedi.İzleyicilerin fantastik projeler izleyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Martin, şu ifadeleri kullandı:House of the Dragon, 21 Ağustos 2022'de HBO Max'te izleyicilerle buluşacak. The Lord of the Rings: The Rings of Power da, 2 Eylül'de, Prime Video'da lansman yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220331/game-of-thronesun-devam-dizisi-house-of-dragonin-yayin-tarihi-belli-oldu-1055192072.html
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house of the dragon, game of thrones, yüzüklerin efendisi
George R.R. Martin: Umarım 'House of the Dragon', Yüzüklerin Efendisi'ni geçer
12:50 25.05.2022 (güncellendi: 12:53 25.05.2022) Abone ol
George R.R. Martin, 'House of the Dragon'ın 'Lord of the Rings: The Rings of Power'ı geçmesini istediğini açıkladı.
George R.R. Martin, yaklaşık iki yıl önce final yapan Game of Thrones (Taht Oyunları) serisinin 300 yıl öncesini anlatan 'House of the Dragon' dizisinin Yüzüklerin Efendisi dizisi "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri"ni geçmesini umduğunu açıkladı. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Santa Fe Edebiyat Festivali'nde The Independent'a konuşan Martin, "Tarihler açıklanır açıklanmaz, ''Güç Yüzükleri'ne karşı 'House of Dragon', bu savaşı kim kazanacak?' diye düşündüm'. Bunu neden her zaman yapmak zorunda olduklarını bilmiyorum" dedi.
İzleyicilerin fantastik projeler izleyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Martin, şu ifadeleri kullandı:
"'Güç Yüzükleri'ne karşı 'House of Dragon'! Bu savaşı kim kazanacak? Neden her zaman bunu yapmak zorunda olduklarını bilmiyorum. Her iki dizi de başarılı olur umarım. Yeterince rekabetçiyim. Umarım biz daha başarılı oluruz. Altı Emmy kazanırlarsa, umarım biz de yedi tane kazanırız. Ama yine de bu rekabetler fantastik tür için iyi. Bu türü çok seviyorum. Bilim kurguyu da seviyorum."
House of the Dragon, 21 Ağustos 2022'de HBO Max'te izleyicilerle buluşacak. The Lord of the Rings: The Rings of Power da, 2 Eylül'de, Prime Video'da lansman yapacak.