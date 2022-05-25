George R.R. Martin: Umarım 'House of the Dragon', Yüzüklerin Efendisi'ni geçer

"'Güç Yüzükleri'ne karşı 'House of Dragon'! Bu savaşı kim kazanacak? Neden her zaman bunu yapmak zorunda olduklarını bilmiyorum. Her iki dizi de başarılı olur umarım. Yeterince rekabetçiyim. Umarım biz daha başarılı oluruz. Altı Emmy kazanırlarsa, umarım biz de yedi tane kazanırız. Ama yine de bu rekabetler fantastik tür için iyi. Bu türü çok seviyorum. Bilim kurguyu da seviyorum."