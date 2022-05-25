https://tr.sputniknews.com/20220525/guti-hernandez-turkiyedeki-buyuk-takimlar-israrla-yasli-oyuncu-transfer-etmeye-devam-ediyor-1056659894.html

Guti Hernandez: Türkiye'deki büyük takımlar ısrarla yaşlı oyuncu transfer etmeye devam ediyor

Guti Hernandez: Türkiye'deki büyük takımlar ısrarla yaşlı oyuncu transfer etmeye devam ediyor

Real Madrid'in efsane futbolcularından Guti Hernandez, Süper Lig'de büyük takımların, ısrarla yaşı büyük oyuncuları transfer etmekle hata yaptıklarını söyledi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T12:00+0300

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spor

guti hernandez

samuel eto'o

süper lig

beşiktaş

trabzonspor

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İspanyol futbolunda iz bırakan isimlerden olan ve İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) dünyadaki elçiliğini yapan Guti Hernandez, Anadolu Ajansı’na (AA) açıklamalarda bulundu.‘Türkiye Süper Lig’i zor bir lig’Beşiktaş'ta 2010-2011'de forma giyen Guti, Türk futbolunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti:‘Trabzonspor'un şampiyonluğuna biraz şaşırdım’Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu da değerlendiren İspanyol yıldız, "Trabzonspor'u şampiyonluğundan dolayı tebrik ederim. Genellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı düşünülüyor. Bu nedenle açıkçası Trabzonspor'un şampiyonluğuna biraz şaşırdım. Şaşırdığımı söyledim ama son yıllarda Süper Lig'de üç büyükler dışında da şampiyonlar görmeye başladık" şeklinde konuştu.‘Beşiktaş’tan teknik direktörlük için bir teklif almadım’Beşiktaş'ta ayrıca kısa süreli antrenörlük yapan Guti, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü olmak isteyip istemediği sorusuna şu yanıtı verdi:"Futbolcu ve teknik direktör Guti’yi ayırmak gerek" diyen Guti, "İyi bir futbolcu, iyi bir teknik direktör olacağını garanti etmez. Teknik direktörün tek işi elindeki takımla, imkanla en iyi sonuçları almaktır. Ben teknik bir oyuncu olduğum ve iyi paslar verdiğim için, benim takımlarım pas oyunu oynamak zorunda değil. Bir antrenör için en iyi sonuç kazanmaktır. Önemli olan bunu nasıl başaracağını bulmaktır. Elindeki oyunculara göre en iyi taktiği bulmalısınız" değerlendirmesinde bulundu.‘Bu sene Ballon d'Or'u Benzema'ya vermezlerse Ballon d'Or'a inanmayı bırakırım’Real Madrid altyapısında yetişen ve İspanyol ekibinin 15 yıl formasını giyen Guti, bu sene Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kesinlikle Karim Benzema'nın hak ettiğini söyledi.Guti, Benzema'nın Real Madrid formasıyla olağanüstü bir sezon geçirdiğinin altını çizdi:Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de çok büyük bir teknik adam olduğunu aktaran Guti, "Beş ligi kazanan tek antrenör. Ancelotti çok değerli bir futbol adamı. Ancelotti soyunma odasını müthiş bir sakinlik ve enerjiyle domine ediyor. Tüm oyuncuların kendini önemli hissetmesini sağlıyor. Ancelotti için şapka çıkarıyorum, müthiş bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.‘İspanyol Ligi kendi için yarışıyor’Elçisi olduğu İspanya futbolunu değerlendiren Guti, şunları söyledi:‘Karşısında en zorlandığım oyuncu Samuel Eto’o’Guti, LaLiga'da oynadığı dönemde karşısında en zorlandığı oyuncuların başında Samuel Eto'o'nun geldiğini belirterek, "Karşısında en zorlandığım bir oyuncu seçmem gerekirse Samuel Eto’o derim. 16 yaşında ilk kez birbirimize karşı oynadık, o yaşta bile müthiş bir seviyede oynuyordu. Hem teknik hem de fiziksel anlamda. Ben Eto’o'nun futbolundan keyif almaktan ziyade, onun yaşattığı futbol acısını çekmek durumunda kaldım. Real Madrid’e karşı gösterdiği performans bize zarar veriyordu" şeklinde konuştu.‘Bol sürprizli bir Dünya Kupası olacağını düşünüyorum’Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nı da değerlendiren Guti, şunları söyledi:

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guti hernandez, samuel eto'o, süper lig, beşiktaş, trabzonspor