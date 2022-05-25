Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220525/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-fenerbahce-baskani-kocu-kabul-etti-1056669535.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T15:41+0300
2022-05-25T15:41+0300
türkiye
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
fenerbahçe
ali koç
başkan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056669205_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0029a9065d86cb48abeded5be815ed1b.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.Nebati'nin paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220523/ali-koc-2011den-bu-yana-en-cok-hakki-yenen-kulup-fenerbahcedir-1056613309.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056669205_80:0:1147:800_1920x0_80_0_0_82a0843393b584397a9ec892bf0648c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, fenerbahçe, ali koç, başkan

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti

15:41 25.05.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Nebati'nin paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.
Ali Koç Beyaz TV'de - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
SPOR
Ali Koç: 2011'den bu yana en çok hakkı yenen kulüp Fenerbahçe'dir
23 Mayıs, 23:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала