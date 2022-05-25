https://tr.sputniknews.com/20220525/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-fenerbahce-baskani-kocu-kabul-etti-1056669535.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T15:41+0300
2022-05-25T15:41+0300
2022-05-25T15:41+0300
türkiye
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
fenerbahçe
ali koç
başkan
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.Nebati'nin paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220523/ali-koc-2011den-bu-yana-en-cok-hakki-yenen-kulup-fenerbahcedir-1056613309.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, fenerbahçe, ali koç, başkan
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Nebati'nin paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.