https://tr.sputniknews.com/20220525/hollandali-insan-haklari-orgutleri-rt-ve-sputnikin-abde-engellenmesini-sikayet-etti-1056677326.html

Hollandalı insan hakları örgütleri RT ve Sputnik'in AB'de engellenmesini şikayet etti

Hollandalı insan hakları örgütleri RT ve Sputnik'in AB'de engellenmesini şikayet etti

Hollandalı insan hakları örgütleri, RT ve Sputnik'in engellenmesine karşı Avrupa Adalet Divanı’na şikayette bulundu. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T20:09+0300

2022-05-25T20:09+0300

2022-05-25T20:09+0300

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Bits of Freedom adlı bağımsız vakfın sözcüsü Reijo Senger, bir grup Hollandalı insan hakları örgütünün Russia Today (RT) ve Sputnik’in Avrupa Birliği'nde (AB) engellenme kararına karşı Avrupa Adalet Divanı'na toplu şikayette bulunduğunu söyledi.İnsan hakları savunucularına göre, AB Bakanlar Konseyi, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme yapmadan Rus medyasına karşı aldığı sansür uygulama kararı ile, ‘insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınan bilgi edinme özgürlüğünü’ hiçe sayıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220523/hollanda-gazeteciler-birligi-abnin-rt-ve-sputniki-yasaklama-kararini-adalet-divanina-tasiyor-1056606127.html

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