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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220525/hollandali-insan-haklari-orgutleri-rt-ve-sputnikin-abde-engellenmesini-sikayet-etti-1056677326.html
Hollandalı insan hakları örgütleri RT ve Sputnik'in AB'de engellenmesini şikayet etti
Hollandalı insan hakları örgütleri RT ve Sputnik'in AB'de engellenmesini şikayet etti
Hollandalı insan hakları örgütleri, RT ve Sputnik'in engellenmesine karşı Avrupa Adalet Divanı’na şikayette bulundu. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T20:09+0300
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ukrayna krizi
sputnik
rt
hollanda
insan hakları ihlali
insan hakları
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Bits of Freedom adlı bağımsız vakfın sözcüsü Reijo Senger, bir grup Hollandalı insan hakları örgütünün Russia Today (RT) ve Sputnik’in Avrupa Birliği'nde (AB) engellenme kararına karşı Avrupa Adalet Divanı'na toplu şikayette bulunduğunu söyledi.İnsan hakları savunucularına göre, AB Bakanlar Konseyi, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme yapmadan Rus medyasına karşı aldığı sansür uygulama kararı ile, ‘insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınan bilgi edinme özgürlüğünü’ hiçe sayıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220523/hollanda-gazeteciler-birligi-abnin-rt-ve-sputniki-yasaklama-kararini-adalet-divanina-tasiyor-1056606127.html
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Hollandalı insan hakları örgütleri RT ve Sputnik'in AB'de engellenmesini şikayet etti

20:09 25.05.2022
© REUTERS / Dado RuvicSputnik
Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Hollandalı insan hakları örgütleri, RT ve Sputnik'in engellenmesine karşı Avrupa Adalet Divanı’na şikayette bulundu.
Bits of Freedom adlı bağımsız vakfın sözcüsü Reijo Senger, bir grup Hollandalı insan hakları örgütünün Russia Today (RT) ve Sputnik’in Avrupa Birliği'nde (AB) engellenme kararına karşı Avrupa Adalet Divanı'na toplu şikayette bulunduğunu söyledi.
İnsan hakları savunucularına göre, AB Bakanlar Konseyi, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme yapmadan Rus medyasına karşı aldığı sansür uygulama kararı ile, ‘insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınan bilgi edinme özgürlüğünü’ hiçe sayıyor.
Russia Today (RT) - Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
DÜNYA
Hollanda Gazeteciler Birliği, AB'nin RT ve Sputnik'i yasaklama kararını Adalet Divanı'na taşıyor
23 Mayıs, 19:50
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