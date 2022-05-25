https://tr.sputniknews.com/20220525/hollandali-insan-haklari-orgutleri-rt-ve-sputnikin-abde-engellenmesini-sikayet-etti-1056677326.html
Hollandalı insan hakları örgütleri RT ve Sputnik'in AB'de engellenmesini şikayet etti
Hollandalı insan hakları örgütleri RT ve Sputnik'in AB'de engellenmesini şikayet etti
Hollandalı insan hakları örgütleri, RT ve Sputnik'in engellenmesine karşı Avrupa Adalet Divanı’na şikayette bulundu. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T20:09+0300
2022-05-25T20:09+0300
2022-05-25T20:09+0300
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Bits of Freedom adlı bağımsız vakfın sözcüsü Reijo Senger, bir grup Hollandalı insan hakları örgütünün Russia Today (RT) ve Sputnik’in Avrupa Birliği'nde (AB) engellenme kararına karşı Avrupa Adalet Divanı'na toplu şikayette bulunduğunu söyledi.İnsan hakları savunucularına göre, AB Bakanlar Konseyi, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme yapmadan Rus medyasına karşı aldığı sansür uygulama kararı ile, ‘insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınan bilgi edinme özgürlüğünü’ hiçe sayıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220523/hollanda-gazeteciler-birligi-abnin-rt-ve-sputniki-yasaklama-kararini-adalet-divanina-tasiyor-1056606127.html
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sputnik, rt, hollanda, insan hakları ihlali, insan hakları
Hollandalı insan hakları örgütleri RT ve Sputnik'in AB'de engellenmesini şikayet etti
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Hollandalı insan hakları örgütleri, RT ve Sputnik'in engellenmesine karşı Avrupa Adalet Divanı’na şikayette bulundu.
Bits of Freedom adlı bağımsız vakfın sözcüsü Reijo Senger, bir grup Hollandalı insan hakları örgütünün Russia Today (RT) ve Sputnik’in Avrupa Birliği'nde (AB) engellenme kararına karşı Avrupa Adalet Divanı'na toplu şikayette bulunduğunu söyledi.
İnsan hakları savunucularına göre, AB Bakanlar Konseyi, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme yapmadan Rus medyasına karşı aldığı sansür uygulama kararı ile, ‘insan hakları sözleşmelerinde güvence altına alınan bilgi edinme özgürlüğünü’ hiçe sayıyor.