https://tr.sputniknews.com/20220525/ibrahim-kalin-uye-olacak-ulkeler-teror-kaygilarini-gidermeli-1056676381.html

İbrahim Kalın: Üye olacak ülkeler terör kaygılarını gidermeli

İbrahim Kalın: Üye olacak ülkeler terör kaygılarını gidermeli

Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T19:36+0300

2022-05-25T19:36+0300

2022-05-25T19:49+0300

ibrahim kalın

isveç

finlandiya

nato

pkk

ypg

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katıldı.Türkiye heyetinin, Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın açıklamalarından satır başları şöyle: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ülkeler için de NATO için de tarihi bir dönüm noktası. Türkiye'nin 70 yıllık NATO tarihinde NATO ilkelerine yönelik çok ciddi bir rolü vardır. NATO bir güvenlik birlikteliğidir, üye olacak ülkeler güvenlik kaygılarını gidermeli.""Beklentilerimiz terör örgütlerinin oradaki örgütsel, finansal, propagandaya yönelik somut adımlar atılmalı. 2 ülkeden iade taleplerimizi toplantıda gündeme getirdik. PYD ve YPG'nin PKK ile aynı örgüt olduğunu ifade ettik. Türkiye'ye yönelik yaptırımların derhal kadırılmasına yönelik beklentimizi ifade ettik.""PYD/YPG ile ilgili hazırlanan raporlarda savaş suçları işlendiğini anlattık. Dolayısıyla PYD/YPG'yi aklamak için raporların hasıraltı edilmemesini ifade ettik. Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini ifade ettik."

isveç

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ibrahim kalın, isveç, finlandiya, nato, pkk, ypg