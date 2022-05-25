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https://tr.sputniknews.com/20220525/igdir-emniyeti-mudurlugunden-cocuk-kacirma-iddialarina-iliskin-aciklama-itibar-etmeyin---1056684144.html
Iğdır Emniyeti Müdürlüğü'nden 'çocuk kaçırma' iddialarına ilişkin açıklama: İtibar etmeyin
Iğdır Emniyeti Müdürlüğü'nden 'çocuk kaçırma' iddialarına ilişkin açıklama: İtibar etmeyin
Iğdır’da Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada yer alan ‘çocuk kaçırma’ iddialarının asılsız olduğunu belirterek vatandaşları provokatif paylaşımlara karşı uyardı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
iğdır
paylaşım
çocuk
iğdır emniyet müdürlüğü
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Türkiye’deki birçok ilde ‘çocuk kaçırma’ ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Iğdır’da da bazı hesaplar tarafından aynı iddialar paylaşıldı.Çocuk kaçırma iddiaların dolaşmasıyla birlikte Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.Emniyetten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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iğdır, paylaşım, çocuk, iğdır emniyet müdürlüğü

Iğdır Emniyeti Müdürlüğü'nden 'çocuk kaçırma' iddialarına ilişkin açıklama: İtibar etmeyin

23:52 25.05.2022 (güncellendi: 23:55 25.05.2022)
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Iğdır’da Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada yer alan ‘çocuk kaçırma’ iddialarının asılsız olduğunu belirterek vatandaşları provokatif paylaşımlara karşı uyardı.
Türkiye’deki birçok ilde ‘çocuk kaçırma’ ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Iğdır’da da bazı hesaplar tarafından aynı iddialar paylaşıldı.
Çocuk kaçırma iddiaların dolaşmasıyla birlikte Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
Emniyetten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Sosyal mecralarda ilimizde ‘çocuk kaçırma’ iddiaları içeren bir takım paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu iddiaların yer aldığı manipülatif paylaşımlar daha önce de başka illerimizde de aynı görüntüler kullanılmak suretiyle yapılmış olup, paylaşım yapan şahıslara adli işlem başlatılmıştır. İlimizde de bu tür provokatif paylaşım yapan şahıslarla ilgili gerekli işlemler yapılacak olup; bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmeyin.”
© İHA / SEBAHATTİN YUM-Sosyal medyada yer alan ‘çocuk kaçırma’ iddiaları
Sosyal medyada yer alan ‘çocuk kaçırma’ iddiaları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
Sosyal medyada yer alan ‘çocuk kaçırma’ iddiaları
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