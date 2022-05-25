https://tr.sputniknews.com/20220525/igdir-emniyeti-mudurlugunden-cocuk-kacirma-iddialarina-iliskin-aciklama-itibar-etmeyin---1056684144.html
Iğdır Emniyeti Müdürlüğü'nden 'çocuk kaçırma' iddialarına ilişkin açıklama: İtibar etmeyin
Iğdır Emniyeti Müdürlüğü'nden 'çocuk kaçırma' iddialarına ilişkin açıklama: İtibar etmeyin
Iğdır’da Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada yer alan ‘çocuk kaçırma’ iddialarının asılsız olduğunu belirterek vatandaşları provokatif paylaşımlara karşı uyardı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T23:52+0300
2022-05-25T23:52+0300
2022-05-25T23:55+0300
türkiye
iğdır
paylaşım
çocuk
iğdır emniyet müdürlüğü
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Türkiye’deki birçok ilde ‘çocuk kaçırma’ ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Iğdır’da da bazı hesaplar tarafından aynı iddialar paylaşıldı.Çocuk kaçırma iddiaların dolaşmasıyla birlikte Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.Emniyetten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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iğdır, paylaşım, çocuk, iğdır emniyet müdürlüğü
Iğdır Emniyeti Müdürlüğü'nden 'çocuk kaçırma' iddialarına ilişkin açıklama: İtibar etmeyin
23:52 25.05.2022 (güncellendi: 23:55 25.05.2022) Abone ol
Iğdır’da Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada yer alan ‘çocuk kaçırma’ iddialarının asılsız olduğunu belirterek vatandaşları provokatif paylaşımlara karşı uyardı.
Türkiye’deki birçok ilde ‘çocuk kaçırma’ ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Iğdır’da da bazı hesaplar tarafından aynı iddialar paylaşıldı.
Çocuk kaçırma iddiaların dolaşmasıyla birlikte Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
Emniyetten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Sosyal mecralarda ilimizde ‘çocuk kaçırma’ iddiaları içeren bir takım paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu iddiaların yer aldığı manipülatif paylaşımlar daha önce de başka illerimizde de aynı görüntüler kullanılmak suretiyle yapılmış olup, paylaşım yapan şahıslara adli işlem başlatılmıştır. İlimizde de bu tür provokatif paylaşım yapan şahıslarla ilgili gerekli işlemler yapılacak olup; bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmeyin.”