Iğdır Emniyeti Müdürlüğü'nden 'çocuk kaçırma' iddialarına ilişkin açıklama: İtibar etmeyin

“Sosyal mecralarda ilimizde ‘çocuk kaçırma’ iddiaları içeren bir takım paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu iddiaların yer aldığı manipülatif paylaşımlar daha önce de başka illerimizde de aynı görüntüler kullanılmak suretiyle yapılmış olup, paylaşım yapan şahıslara adli işlem başlatılmıştır. İlimizde de bu tür provokatif paylaşım yapan şahıslarla ilgili gerekli işlemler yapılacak olup; bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmeyin.”