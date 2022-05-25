https://tr.sputniknews.com/20220525/iki-maden-suyu-sirketine-indirimli-ceza-1056683971.html
İki maden suyu şirketine 'indirimli' ceza
İki maden suyu şirketine 'indirimli' ceza
Rekabet Kurulu, 'aktif iş birliği ve uzlaşma' usullerini ilk kez uyguladı. Maden suyu şirketleri Beypazarı'nın cezasında yüzde 55, Kınık Maden Suları'nın... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T23:35+0300
2022-05-25T23:35+0300
2022-05-25T23:36+0300
ekonomi
beypazarı
gazlı içecek
rekabet kurulu
kınık
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Rekabet Kurulu'nun "aktif iş birliği (pişmanlık) ve uzlaşma" usullerini birlikte uyguladığı soruşturmada, iki şirkete verilen idari para cezalarında yapılan indirim belli oldu.Söz konusu rekabet soruşturmasında, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 21 milyon 885 bin 323 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Teşebbüse verilecek cezada, “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yüzde 30, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca uzlaşma usulü sonucunda da yüzde 25 indirim uygulanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda aktif iş birliği ve uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 9 milyon 848 bin 395 lira idari para cezası verildi.Kınık Maden Suları AŞ’ye verilen 2 milyon 322 bin 328 lira para cezası da aktif iş birliğinden yüzde 35, uzlaşmadan da yüzde 25 oranında indirilerek 928 bin 931 liraya düşürüldü.Kurul tarafından bir soruşturmada söz konusu usullerin ilk kez birlikte uygulandığı, Rekabet Kurumunun internet sitesinde duyurulmuştu. Rekabet Kurulu'nun söz konusu teşebbüsler hakkında verdiği karar, aktif iş birliği ve uzlaşma usullerinin birlikte uygulandığı ilk karar oldu.
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beypazarı, gazlı içecek, rekabet kurulu, kınık
İki maden suyu şirketine 'indirimli' ceza
23:35 25.05.2022 (güncellendi: 23:36 25.05.2022) Abone ol
Rekabet Kurulu, 'aktif iş birliği ve uzlaşma' usullerini ilk kez uyguladı. Maden suyu şirketleri Beypazarı'nın cezasında yüzde 55, Kınık Maden Suları'nın cezasında yüzde 60 indirim yapıldı.
Rekabet Kurulu'nun "aktif iş birliği (pişmanlık) ve uzlaşma" usullerini birlikte uyguladığı soruşturmada, iki şirkete verilen idari para cezalarında yapılan indirim belli oldu.
Söz konusu rekabet soruşturmasında, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 21 milyon 885 bin 323 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Teşebbüse verilecek cezada, “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yüzde 30, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca uzlaşma usulü sonucunda da yüzde 25 indirim uygulanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda aktif iş birliği ve uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 9 milyon 848 bin 395 lira idari para cezası verildi.
Kınık Maden Suları AŞ’ye verilen 2 milyon 322 bin 328 lira para cezası da aktif iş birliğinden yüzde 35, uzlaşmadan da yüzde 25 oranında indirilerek 928 bin 931 liraya düşürüldü.
Kurul tarafından bir soruşturmada söz konusu usullerin ilk kez birlikte uygulandığı, Rekabet Kurumunun internet sitesinde duyurulmuştu. Rekabet Kurulu'nun söz konusu teşebbüsler hakkında verdiği karar, aktif iş birliği ve uzlaşma usullerinin birlikte uygulandığı ilk karar oldu.