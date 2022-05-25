https://tr.sputniknews.com/20220525/iki-maden-suyu-sirketine-indirimli-ceza-1056683971.html

İki maden suyu şirketine 'indirimli' ceza

İki maden suyu şirketine 'indirimli' ceza

Rekabet Kurulu, 'aktif iş birliği ve uzlaşma' usullerini ilk kez uyguladı. Maden suyu şirketleri Beypazarı'nın cezasında yüzde 55, Kınık Maden Suları'nın... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T23:35+0300

2022-05-25T23:35+0300

2022-05-25T23:36+0300

ekonomi

beypazarı

gazlı içecek

rekabet kurulu

kınık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056671622_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3b2440198575bc9a8dbd26060d309d4f.jpg

Rekabet Kurulu'nun "aktif iş birliği (pişmanlık) ve uzlaşma" usullerini birlikte uyguladığı soruşturmada, iki şirkete verilen idari para cezalarında yapılan indirim belli oldu.Söz konusu rekabet soruşturmasında, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 21 milyon 885 bin 323 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Teşebbüse verilecek cezada, “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yüzde 30, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca uzlaşma usulü sonucunda da yüzde 25 indirim uygulanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda aktif iş birliği ve uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 9 milyon 848 bin 395 lira idari para cezası verildi.Kınık Maden Suları AŞ’ye verilen 2 milyon 322 bin 328 lira para cezası da aktif iş birliğinden yüzde 35, uzlaşmadan da yüzde 25 oranında indirilerek 928 bin 931 liraya düşürüldü.Kurul tarafından bir soruşturmada söz konusu usullerin ilk kez birlikte uygulandığı, Rekabet Kurumunun internet sitesinde duyurulmuştu. Rekabet Kurulu'nun söz konusu teşebbüsler hakkında verdiği karar, aktif iş birliği ve uzlaşma usullerinin birlikte uygulandığı ilk karar oldu.

beypazarı

kınık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beypazarı, gazlı içecek, rekabet kurulu, kınık