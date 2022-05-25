https://tr.sputniknews.com/20220525/ingilterede-parti-skandalina-dair-rapor-yayinlandi-sorumlulugu-ustlenen-johnson-istifa-etmeyecek-1056672549.html
İngiltere'de parti skandalına dair rapor yayınlandı: Sorumluluğu üstlenen Johnson istifa etmeyecek
İngiltere'de parti skandalına dair rapor yayınlandı: Sorumluluğu üstlenen Johnson istifa etmeyecek
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ederek ofisinde düzenlediği ve katıldığı partilere ilişkin ilk soruşturma raporu... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T17:14+0300
2022-05-25T17:14+0300
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politika
ingiltere
boris johnson
parti
koronavirüs
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İngiltere'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında iki veya daha fazla kişinin kapalı alanda toplanmasının yasak olduğu tarihlerde Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık konutunda düzenlediği veya katıldığı partilere ilişkin soruşturma raporu yayınlandı. Soruşturmayı yürüten üst düzey yetkili Sue Gray, "Söz konusu toplantıların en azından bir kısmı, yalnızca Hükümetin merkezinde çalışanlardan beklenen yüksek standartları değil, aynı zamanda o sırada tüm İngiliz nüfusundan beklenen standartları da gözetmekte ciddi bir başarısızlığı temsil ediyor" diyerek, söz konusu olaylardan dolayı yönetimin sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.'İngiliz halkının önceliklerine odaklanalım' diyerek istifaya kapıyı kapattıBaşbakan Johnson ise 'Party gate' olarak adlandırılan skandallardan dolayı tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtse de, istifa etmeyi reddetti. Johnson, sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen partilerdeki davranışlardan 'dehşete düştüğünü ifade ederek, "Artık konu hakkındaki rapor yayınlandığına göre, İngiliz halkının önceliklerine odaklanabileceğimizi umuyorum" dedi.Muhalefetten tepki: Oyun bittiMuhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, raporun 'kendileri için ayrı, diğer herkes için ayrı bir kural bulunduğuna inanan hükümetin kibrinin bir anıtı' olduğunu söyledi. “İktidar üyeleri üzerine düşeni yapmalı. Mevcut iktidara ve liderlerine bunun çok uzun sürdüğünü söylemeliler" diyen Starmer, "Oyun bitti. Aynı anda bir yasa koyucu ve yasayı çiğneyen olamazsın" ifadelerini kullandı.Soruşturma raporunda iki ayrı parti vakasına dair ait dokuz fotoğraf yayımlandı. Fotoğraflardan biri 19 Haziran 2020'de başbakan Johnson, eşi Carrie ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın para cezasına çarptırıldığı doğum günü partisinde, diğeri Johnson'ın İletişim Direktörü Lee Cain için düzenlenen işten ayrılma partisinde çekildi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/karantinada-parti-skandali-boris-johnsonin-yeni-fotografi-ortaya-cikti--1056611725.html
https://tr.sputniknews.com/20220414/ingilterede-partygate-skandali-nedeniyle-ilk-istifa-adalet-bakani-gorevi-birakti-1055547051.html
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ingiltere, boris johnson, parti, koronavirüs
İngiltere'de parti skandalına dair rapor yayınlandı: Sorumluluğu üstlenen Johnson istifa etmeyecek
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ederek ofisinde düzenlediği ve katıldığı partilere ilişkin ilk soruşturma raporu yayınlandı. Raporda söz konusu partilerin düzenlenmemesine izin verilmemesi gerektiği belirtilirken, Başbakan Johnson ise sorumluluğu üstlendiğini ancak istifa etmeyeceğini yineledi.
İngiltere'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında iki veya daha fazla kişinin kapalı alanda toplanmasının yasak olduğu tarihlerde Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık konutunda düzenlediği veya katıldığı partilere ilişkin soruşturma raporu yayınlandı.
Soruşturmayı yürüten üst düzey yetkili Sue Gray, "Söz konusu toplantıların en azından bir kısmı, yalnızca Hükümetin merkezinde çalışanlardan beklenen yüksek standartları değil, aynı zamanda o sırada tüm İngiliz nüfusundan beklenen standartları da gözetmekte ciddi bir başarısızlığı temsil ediyor" diyerek, söz konusu olaylardan dolayı yönetimin sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.
'İngiliz halkının önceliklerine odaklanalım' diyerek istifaya kapıyı kapattı
Başbakan Johnson ise 'Party gate' olarak adlandırılan skandallardan dolayı tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtse de, istifa etmeyi reddetti. Johnson, sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen partilerdeki davranışlardan 'dehşete düştüğünü ifade ederek, "Artık konu hakkındaki rapor yayınlandığına göre, İngiliz halkının önceliklerine odaklanabileceğimizi umuyorum" dedi.
Muhalefetten tepki: Oyun bitti
Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, raporun 'kendileri için ayrı, diğer herkes için ayrı bir kural bulunduğuna inanan hükümetin kibrinin bir anıtı' olduğunu söyledi. “İktidar üyeleri üzerine düşeni yapmalı. Mevcut iktidara ve liderlerine bunun çok uzun sürdüğünü söylemeliler" diyen Starmer, "Oyun bitti. Aynı anda bir yasa koyucu ve yasayı çiğneyen olamazsın" ifadelerini kullandı.
Soruşturma raporunda iki ayrı parti vakasına dair ait dokuz fotoğraf yayımlandı. Fotoğraflardan biri 19 Haziran 2020'de başbakan Johnson, eşi Carrie ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın para cezasına çarptırıldığı doğum günü partisinde, diğeri Johnson'ın İletişim Direktörü Lee Cain için düzenlenen işten ayrılma partisinde çekildi.