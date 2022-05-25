https://tr.sputniknews.com/20220525/irakta-maymun-cicegi-virusu-onlemi-bazi-kentlere-maymun-getirilmesi-yasaklandi-1056683629.html

Irak’ta maymun çiçeği virüsü önlemi: Bazı kentlere maymun getirilmesi yasaklandı

Irak’ta maymun çiçeği virüsü önlemi: Bazı kentlere maymun getirilmesi yasaklandı

Irak’ta maymun çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Zikar ve Musul kentlerine maymun getirilmesi yasaklanırken, Basra kentinde ise özel bir komisyon... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T23:30+0300

2022-05-25T23:30+0300

2022-05-25T23:30+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

irak

önlem

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maymun

salgın hastalık

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Irak, maymun çiçeği virüsü nedeniyle alarma geçti. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Zikar ve Musul kentlerine maymun getirilmesi yasaklanırken, Basra kentinde ise özel bir komisyon kuruldu. Zikar Veteriner Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, maymun başta olmak üzere kente hayvan getirilmesinin yasaklandığı ifade edilerek, Irak’a yakın bazı ülkelerde söz konusu virüs vakaları teşhisi üzerine alınan önlemler çerçevesinde maymun besleyenleri maymunlarını veterinerlerde muayene ettirmesi istendi.Basra’da ise virüs nedeniyle özel bir komisyon oluşturulduğu açıklandı. Basra Veteriner Hastanesi Müdürü Riyaz Muhammed, oluşturulan özel komisyonun Basra’da maymun başta olmak üzere hayvan pazarlarında kontrollerde bulunacağını ifade etti.Musul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, kente maymunların getirilmesine yasaklandığı duyuruldu. Irak’ta şu ana maymun çiçeği vakası tespit edilmedi.

https://tr.sputniknews.com/20220525/saglik-bakani-koca-maymun-cicegi-hastaliginin-pandemi-sebebi-olacagina-inanmiyorum-1056670195.html

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maymun çiçeği virüsü, irak, önlem, salgın, maymun, salgın hastalık