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https://tr.sputniknews.com/20220525/irandan-petrol-tasiyan-gemisini-alikoyan-yunanistana-korsanlik-suclamasi-1056677987.html
İran'dan petrol taşıyan gemisini alıkoyan Yunanistan'a 'korsanlık' suçlaması
İran'dan petrol taşıyan gemisini alıkoyan Yunanistan'a 'korsanlık' suçlaması
İran, Yunanistan kıyılarında İran bandıralı bir geminin Yunan hükümeti tarafından alıkonulduğunu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğunu... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T20:23+0300
2022-05-25T20:28+0300
türkiye
iran
korsan
petrol
gemi
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İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran'a ait geminin alıkonulduğu belirtildi.Açıklamada, "İran bayraklı bir gemi Yunanistan hükümeti tarafından bu ülkenin kıyılarında alıkonuldu. Mahkeme kararı ve ABD'nin koordinasyonuyla geminin yüküne de el konuldu. Mürettebat ve kendisinin güvenliğini sağlamak için Yunanistan kıyılarına sığınan gemiye ne yazık ki herhangi bir yardım sağlanmadı" ifadelerine yer verildi.Geminin taşıdığı petrolün askeri görevliler tarafından tahliye edildiği ifade edilerek, "Bu açık bir korsanlık örneğidir" denildi.Açıklamada, Yunanistan hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve İran gemisini derhal serbest bırakma çağrısında bulunuldu.İran, petrol taşıyan gemiyi alıkoyan Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdıÖte yandan, İran, Yunanistan'ın petrol taşıyan İran bayraklı gemiyi alıkoyması üzerine bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, bakanlığa çağrılan Yunan diplomata İran bayraklı geminin alıkonulmasına ilişkin Tahran'ın şiddetli itirazı iletildi.Yunanistan hükümetinin "uluslararası yükümlülüklerini hiçe sayarak, ABD'nin hukuk dışı baskılarına teslim olduğunun" ifade edildiği açıklamada, "İran bayrağı taşıyan bir gemideki yüke el konulması Yunan hükümeti ve gemiyi yasa dışı olarak alıkoyanların sorumlu tutulacağı uluslararası bir eşkıyalık örneğidir" denildi.Açıklamada, "İran, yasal haklarından feragat etmeyecek ve Yunan hükümetinden denizcilik ve taşımacılık alanındaki uluslararası yükümlülüklerine uymasını bekleyecektir” ifadelerine yer verildi.ABD yönetimi, İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlar kapsamında Tahran yönetiminin petrol satışlarını "yasa dışı" kabul ederek, müttefiklerine İran gemilerinin taşıdığı petrole el koyma çağrısında bulunuyor.
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iran, korsan, petrol, gemi

İran'dan petrol taşıyan gemisini alıkoyan Yunanistan'a 'korsanlık' suçlaması

20:23 25.05.2022 (güncellendi: 20:28 25.05.2022)
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İran, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
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İran, Yunanistan kıyılarında İran bandıralı bir geminin Yunan hükümeti tarafından alıkonulduğunu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğunu duyurdu. Bunun üzerine Yunanistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarı, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran'a ait geminin alıkonulduğu belirtildi.
Açıklamada, "İran bayraklı bir gemi Yunanistan hükümeti tarafından bu ülkenin kıyılarında alıkonuldu. Mahkeme kararı ve ABD'nin koordinasyonuyla geminin yüküne de el konuldu. Mürettebat ve kendisinin güvenliğini sağlamak için Yunanistan kıyılarına sığınan gemiye ne yazık ki herhangi bir yardım sağlanmadı" ifadelerine yer verildi.
Geminin taşıdığı petrolün askeri görevliler tarafından tahliye edildiği ifade edilerek, "Bu açık bir korsanlık örneğidir" denildi.
Açıklamada, Yunanistan hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve İran gemisini derhal serbest bırakma çağrısında bulunuldu.

İran, petrol taşıyan gemiyi alıkoyan Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

Öte yandan, İran, Yunanistan'ın petrol taşıyan İran bayraklı gemiyi alıkoyması üzerine bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, bakanlığa çağrılan Yunan diplomata İran bayraklı geminin alıkonulmasına ilişkin Tahran'ın şiddetli itirazı iletildi.
Yunanistan hükümetinin "uluslararası yükümlülüklerini hiçe sayarak, ABD'nin hukuk dışı baskılarına teslim olduğunun" ifade edildiği açıklamada, "İran bayrağı taşıyan bir gemideki yüke el konulması Yunan hükümeti ve gemiyi yasa dışı olarak alıkoyanların sorumlu tutulacağı uluslararası bir eşkıyalık örneğidir" denildi.
Açıklamada, "İran, yasal haklarından feragat etmeyecek ve Yunan hükümetinden denizcilik ve taşımacılık alanındaki uluslararası yükümlülüklerine uymasını bekleyecektir” ifadelerine yer verildi.
ABD yönetimi, İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlar kapsamında Tahran yönetiminin petrol satışlarını "yasa dışı" kabul ederek, müttefiklerine İran gemilerinin taşıdığı petrole el koyma çağrısında bulunuyor.
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