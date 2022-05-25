https://tr.sputniknews.com/20220525/ispanyada-maymun-cicegi-tespit-edilenlerin-sayisi-51e-cikti-1056651622.html
İspanya'da maymun çiçeği tespit edilenlerin sayısı 51'e çıktı
İspanya'da maymun çiçeği tespit edilenlerin sayısı 51'e çıktı
İspanya'da çoğu başkent Madrid'de olmak üzere maymun çiçeği virüsü tespit edilenlerin sayısının 10 artarak 51'e çıktığı açıklandı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T01:12+0300
2022-05-25T01:12+0300
2022-05-25T01:12+0300
dünya
ispanya
maymun çiçeği virüsü
virüs
salgın
vaka
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Sağlığı Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Madrid'de 47, Endülüs ve Kanarya Adaları bölgelerinde 2'şer olmak üzere ülke genelinde maymun çiçeği virüsüne yakalananların sayısının 51'e çıktığı kaydedildi.Ülkede maymun çiçeği vaka sayısı 22 Mayıs'ta 41 açıklanmıştı.Şüpheli 31 vakanın test sonuçlarının beklendiği İspanya, Avrupa Birliği üyeleri arasında maymun çiçeğinin en fazla görüldüğü ülke olarak ilk sırada bulunuyor.Sağlık Bakanı Carolina Darias, "Şüpheli vakaların testlerinde pozitiften daha çok negatif sonuç çıkıyor. Tüm vakalar gözetim altında" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/baede-ilk-maymun-cicegi-vakasi-1056648462.html
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ispanya, maymun çiçeği virüsü, virüs, salgın, vaka, vaka sayısı
İspanya'da maymun çiçeği tespit edilenlerin sayısı 51'e çıktı
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İspanya'da çoğu başkent Madrid'de olmak üzere maymun çiçeği virüsü tespit edilenlerin sayısının 10 artarak 51'e çıktığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Sağlığı Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Madrid'de 47, Endülüs ve Kanarya Adaları bölgelerinde 2'şer olmak üzere ülke genelinde maymun çiçeği virüsüne yakalananların sayısının 51'e çıktığı kaydedildi.
Ülkede maymun çiçeği vaka sayısı 22 Mayıs'ta 41 açıklanmıştı.
Şüpheli 31 vakanın test sonuçlarının beklendiği İspanya, Avrupa Birliği üyeleri arasında maymun çiçeğinin en fazla görüldüğü ülke olarak ilk sırada bulunuyor.
Sağlık Bakanı Carolina Darias, "Şüpheli vakaların testlerinde pozitiften daha çok negatif sonuç çıkıyor. Tüm vakalar gözetim altında" ifadesini kullandı.