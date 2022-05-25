https://tr.sputniknews.com/20220525/israil-abdnin-ukraynaya-tanksavar-fuzeler-saglama-teklifini-reddetti-1056684265.html

İsrail, ABD’nin Ukrayna’ya tanksavar füzeler sağlama teklifini reddetti

İsrail, ABD’nin Ukrayna’ya tanksavar füzeler sağlama teklifini reddetti

Axios, İsrail’in, Almanya’da İsrail teknolojilerinin kullanımıyla üretilen tanksavar füzelerinin Ukrayna’ya teslimine onay vermesi için ABD’den gelen teklifi... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T23:56+0300

2022-05-25T23:56+0300

2022-05-25T23:59+0300

israil

ukrayna krizi

ukrayna krizi

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tanksavar

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ABD’li ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amir Eshel’in iki hafta önce Washington’u ziyaret ederek güvenlik alanındaki işbirliğiyle ilgili görüşmelere katıldığı ifade edildi. ABD Savunma Bakanlığı’nın siyasi konulardan sorumlu Bakan Yardımcısı Colin Kahl’ın Eshel’den, Almanya’da bir İsrail fabrikasında üretilen Spike tanksavar füzelerinin devri için Berlin’e izin vermelerini talep etti. Zira anlaşmaya göre, Almanya’nın bu füzeler üçüncü ülkelere devredebilmesi için İsrail’den izin alması gerekiyor.Eshel’in bu talebi reddederek ülkesinin Ukrayna’ya sadece ölümcül olmayan askeri ekipman sağlayacağını bildirdiğini aktaran kaynaklar, İsrail’in, ürettiği silahtan Rus askerlerin ölmesinden ve bunun sonucu Rusya’nın, İsrail’in Suriye’deki çıkarlarına zarar vereceğinden korktuğunu anlattılar.İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz’ın geçen hafta Washington’da ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşme sırasında Ukrayna’ya füze yardımı konusunun gündeme getirilmediği ifade edildi. Gantz’ın Washington’u ziyaret ettiği gün İsrail’in Ukraynalı sivil toplum kuruluşlarına ve acil durumlar örgütlerine 2 bin kask ve 500 zırhlı yelek gönderdiği kaydedildi.Haberde, ABD Başkanı Joe Biden’in baskısıyla İsrail’in kademeli olarak ‘Ukrayna yanlısı’ pozisyon almaya başladığı belirtildi.

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israil, ukrayna krizi, abd, tanksavar