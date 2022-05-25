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İstanbul'da 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
İstanbul'da 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
İstanbul Kağıthane'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak öldürüldü. Olaya... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T10:55+0300
2022-05-25T10:55+0300
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir genç, çıkan silahlı kavgada kalbinden vurularak öldürüldü.Ortabayır Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Yunus Ç., Nurullah Bozkurt (22) ve Emirhan K. (23) cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Birbirine giren şahıslar, bir süre sonra yanlarında bulunan tabanca ile karşılıklı ateş etmeye başladı. Bu sırada Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak ağır yaralı bir şekilde yola düştü.Silah seslerinin kesildiği anda, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar Bozkurt’u caddede bulunan bir araçla özel bir hastaneye götürdü. Nurullah Bozkurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bekçilere de ateş eden saldırgan vurularak yakalandıOlay esnasında sesleri duyarak olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, olaya müdahale etmek istedi.Bu sırada Yunus Ç. isimli şahıs, bekçilere de ateş etmeye başladı. Bu sırada bekçiler karşılık vererek Yunus Ç.’yi ayağından vurup önce etkisiz hale getirdi ardından da yakalayarak gözaltına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yunus Ç., “kasten öldürme”, “görevli memura mukavemet” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olaydan sonra kaçan Emirhan K.‘yı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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türkiye, istanbul, cinayet

İstanbul'da 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü

10:55 25.05.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜLŞAH KAHVECİ - MURAT HOROZNurullah Bozkurt kalbinden vurularak öldü
Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜLŞAH KAHVECİ - MURAT HOROZ
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İstanbul Kağıthane'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak öldürüldü. Olaya müdahale etmek isteyen bekçilere de ateş eden saldırgan, ayağından vurularak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir genç, çıkan silahlı kavgada kalbinden vurularak öldürüldü.

Ortabayır Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Yunus Ç., Nurullah Bozkurt (22) ve Emirhan K. (23) cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Birbirine giren şahıslar, bir süre sonra yanlarında bulunan tabanca ile karşılıklı ateş etmeye başladı. Bu sırada Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak ağır yaralı bir şekilde yola düştü.
Silah seslerinin kesildiği anda, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar Bozkurt’u caddede bulunan bir araçla özel bir hastaneye götürdü. Nurullah Bozkurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bekçilere de ateş eden saldırgan vurularak yakalandı

Olay esnasında sesleri duyarak olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, olaya müdahale etmek istedi.
Bu sırada Yunus Ç. isimli şahıs, bekçilere de ateş etmeye başladı. Bu sırada bekçiler karşılık vererek Yunus Ç.’yi ayağından vurup önce etkisiz hale getirdi ardından da yakalayarak gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yunus Ç., “kasten öldürme”, “görevli memura mukavemet” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olaydan sonra kaçan Emirhan K.‘yı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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