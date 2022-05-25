https://tr.sputniknews.com/20220525/istanbulda-29-adrese-es-zamanli-uyusturucu-operasyonu-1056654872.html
İstanbul'da 29 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 29 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T07:23+0300
2022-05-25T07:23+0300
2022-05-25T07:23+0300
türkiye
istanbul
uyuşturucu
operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.Gaziosmanpaşa’daki bir adrese yapılan baskında, şüpheli uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı atarken, evde 1 adet silah da ele geçirildi.Operasyonda bazı zanlılar gözaltına alındı.
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istanbul, uyuşturucu, operasyon
İstanbul'da 29 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.
Gaziosmanpaşa’daki bir adrese yapılan baskında, şüpheli uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı atarken, evde 1 adet silah da ele geçirildi.
Operasyonda bazı zanlılar gözaltına alındı.