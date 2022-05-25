https://tr.sputniknews.com/20220525/istanbulda-29-adrese-es-zamanli-uyusturucu-operasyonu-1056654872.html

İstanbul'da 29 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 29 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T07:23+0300

2022-05-25T07:23+0300

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türkiye

istanbul

uyuşturucu

operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.Gaziosmanpaşa’daki bir adrese yapılan baskında, şüpheli uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı atarken, evde 1 adet silah da ele geçirildi.Operasyonda bazı zanlılar gözaltına alındı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, uyuşturucu, operasyon