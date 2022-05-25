Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220525/istanbulda-4-kattan-dusen-85-yasindaki-kadin-yasamini-yitirdi-1056652089.html
İstanbul'da 4. kattan düşen 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
İstanbul'da 4. kattan düşen 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Bağcılar'da 4 katlı binanın son katındaki evlerinin penceresinden düşen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T01:36+0300
2022-05-25T01:36+0300
türkiye
istanbul
bağcılar
kadın
yaşlı
ölüm
ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056652237_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_218082f31770d7c18c48da5e748197e3.jpg
Saat 21.00 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2227 Sokak'taki 4 katlı binada meydana gelen olayda, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Z. P. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir şekilde son kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, binanın girişine düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Haberi alan kadının yakınları, olayın yaşandığı binaya gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.Polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/esenyurtta-bir-rezidanstan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1054714023.html
türkiye
istanbul
bağcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056652237_129:0:993:648_1920x0_80_0_0_f2ac7ee902329be085c8b0b198b65277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, bağcılar, kadın, yaşlı, ölüm, ev

İstanbul'da 4. kattan düşen 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

01:36 25.05.2022
© DHABağcılar'da 4 katlı binanın son katındaki evlerinin penceresinden düşen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Bağcılar'da 4 katlı binanın son katındaki evlerinin penceresinden düşen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Bağcılar'da 4 katlı binanın son katındaki evlerinin penceresinden düşen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Saat 21.00 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2227 Sokak'taki 4 katlı binada meydana gelen olayda, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Z. P. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir şekilde son kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, binanın girişine düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Haberi alan kadının yakınları, olayın yaşandığı binaya gelerek gözyaşı döktü.
İncelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
TÜRKİYE
Esenyurt'ta bir rezidansın 6. katından düşen genç kadın hayatını kaybetti
14 Mart, 19:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала