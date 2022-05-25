https://tr.sputniknews.com/20220525/istanbulda-4-kattan-dusen-85-yasindaki-kadin-yasamini-yitirdi-1056652089.html
İstanbul'da 4. kattan düşen 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
İstanbul'da 4. kattan düşen 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Bağcılar'da 4 katlı binanın son katındaki evlerinin penceresinden düşen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T01:36+0300
2022-05-25T01:36+0300
2022-05-25T01:36+0300
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bağcılar
kadın
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ev
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Saat 21.00 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2227 Sokak'taki 4 katlı binada meydana gelen olayda, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Z. P. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir şekilde son kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, binanın girişine düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Haberi alan kadının yakınları, olayın yaşandığı binaya gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.Polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/esenyurtta-bir-rezidanstan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1054714023.html
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istanbul, bağcılar, kadın, yaşlı, ölüm, ev
İstanbul'da 4. kattan düşen 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
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Bağcılar'da 4 katlı binanın son katındaki evlerinin penceresinden düşen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Saat 21.00 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2227 Sokak'taki 4 katlı binada meydana gelen olayda, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Z. P. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir şekilde son kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, binanın girişine düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Haberi alan kadının yakınları, olayın yaşandığı binaya gelerek gözyaşı döktü.
İncelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.