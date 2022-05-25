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https://tr.sputniknews.com/20220525/istanbulda-abart-egzoz-denetimi-yapildi-1056683546.html
İstanbul'da 'abart egzoz' denetimi yapıldı
İstanbul'da 'abart egzoz' denetimi yapıldı
İstanbul'da, trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Abart egzozu bulunan bir... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T23:31+0300
2022-05-25T23:32+0300
türkiye
egzoz
istanbul
denetim
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İstanbul'da araçlarına taktırdıkları egzoz donanımlarıyla çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetim yapıldı.Anadolu Yakası'nda Kartal Sahil Yolu, Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Merter mevkisinde otomobil ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.Araçlarına taktırdıkları egzoz donanımlarıyla çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen sürücülere bin 823'er lira idari para cezası uygulandı.Bazı araçlarda egzozların uzaktan kumanda ile kontrol edildiği belirlendi.Denetimlerde alkollü veya ehliyetsiz sürücüler ile araçlarına ışık ve benzeri donanımlar taktırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere de cezai işlem uygulandı.Polis ekipleri, durdukları bir otomobilde egzoz testi yaptı. Yüksek sesli abart egzoz kullanan sürücüye 4 bin 73 lira para cezası verilirken, otomobil trafikten men edildi.Cezai işlem uygulanan sürücülerin en geç bir hafta içerisinde araçlarındaki gürültüye neden olan donanımları söktürmeleri gerekiyor.
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egzoz, istanbul, denetim

İstanbul'da 'abart egzoz' denetimi yapıldı

23:31 25.05.2022 (güncellendi: 23:32 25.05.2022)
© DHATrafik denetim
Trafik denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© DHA
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İstanbul'da, trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Abart egzozu bulunan bir otomobil trafikten men edilirken, sürücüye 4 bin 73 lira para cezası verildi.
İstanbul'da araçlarına taktırdıkları egzoz donanımlarıyla çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetim yapıldı.
Anadolu Yakası'nda Kartal Sahil Yolu, Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Merter mevkisinde otomobil ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Araçlarına taktırdıkları egzoz donanımlarıyla çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen sürücülere bin 823'er lira idari para cezası uygulandı.
Bazı araçlarda egzozların uzaktan kumanda ile kontrol edildiği belirlendi.
Denetimlerde alkollü veya ehliyetsiz sürücüler ile araçlarına ışık ve benzeri donanımlar taktırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere de cezai işlem uygulandı.
Polis ekipleri, durdukları bir otomobilde egzoz testi yaptı. Yüksek sesli abart egzoz kullanan sürücüye 4 bin 73 lira para cezası verilirken, otomobil trafikten men edildi.
Cezai işlem uygulanan sürücülerin en geç bir hafta içerisinde araçlarındaki gürültüye neden olan donanımları söktürmeleri gerekiyor.
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