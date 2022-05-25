https://tr.sputniknews.com/20220525/istanbulda-tacikistan-gecesi-mevlana-celalettin-rumi-gibi-herkese-kapimiz-acik-1056671898.html
İstanbul'da Tacikistan gecesi: 'Mevlana Celalettin Rumi gibi herkese kapımız açık'
İstanbul'da Tacikistan gecesi: 'Mevlana Celalettin Rumi gibi herkese kapımız açık'
''İstanbul Akşamları' temalı program kapsamında konuk ülke Tacikistan oldu. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Tacikistan'ın misafirperverliği, kültürü ve... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T17:18+0300
2022-05-25T17:18+0300
2022-05-25T17:18+0300
yaşam
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orta asya
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istanbul
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Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) ve Orta Asya Cumhuriyetleri Başkonsoloslarının da katıldığı programda Tacikistan İstanbul Başkonsolosu Murad Saidzade açıklamalarda bulundu. Saidzade, "Tacikistan doğumlu olan Mevlana Celalettin Rumi gibi herkese kapımız açık, herkesi Tacikistan’a bekliyoruz" diyerek geceye katılan herkese de teşekkür etti.Bosfor Global Medya'nın düzenlediği davete katılanlar arasında Türkmenistan Başkonsolosu Muratgeldi Seyit Mammedov, Özbekistan Başkonsolosu Amirsaid Agzamhocaev, Kırgızistan Başkonsolosu Lira Sadıkova Belarus Başkonsolosu Aleksey Shved ve basın mensupları da vardı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/kirgizistan-ile-tacikistan-arasinda-ateskese-varildi-1053217598.html
tacikistan
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tacikistan, bağımsız devletler topluluğu (bdt), orta asya, türki cumhuriyetler, istanbul, türkiye, kültür, geleneksel
İstanbul'da Tacikistan gecesi: 'Mevlana Celalettin Rumi gibi herkese kapımız açık'
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''İstanbul Akşamları' temalı program kapsamında konuk ülke Tacikistan oldu. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Tacikistan'ın misafirperverliği, kültürü ve yöresel yemekleri tanıtıldı.
Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) ve Orta Asya Cumhuriyetleri Başkonsoloslarının da katıldığı programda Tacikistan İstanbul Başkonsolosu Murad Saidzade açıklamalarda bulundu. Saidzade, "Tacikistan doğumlu olan Mevlana Celalettin Rumi gibi herkese kapımız açık, herkesi Tacikistan’a bekliyoruz" diyerek geceye katılan herkese de teşekkür etti.
Bosfor Global Medya'nın düzenlediği davete katılanlar arasında Türkmenistan Başkonsolosu Muratgeldi Seyit Mammedov, Özbekistan Başkonsolosu Amirsaid Agzamhocaev, Kırgızistan Başkonsolosu Lira Sadıkova Belarus Başkonsolosu Aleksey Shved ve basın mensupları da vardı.