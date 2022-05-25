https://tr.sputniknews.com/20220525/istanbuldaki-rize-tanitim-gunlerinde-uzaya-cay-gonderildi-1056682615.html

İstanbul'daki Rize Tanıtım Günleri'nde uzaya çay gönderildi

İstanbul'daki Rize Tanıtım Günleri'nde uzaya çay gönderildi

Rize Dernekler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen '12'nci Rize Tanıtım Günleri' başladı. Etkinlik kapsamında helyum balonuyla uzaya çay gönderme denemesi... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

uzay

çay

rize

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Yenikapı Etkinlik Alanı'nda saat 19.00'da düzenlenen törenle başlatılan etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra Rize ve İstanbul'dan çok sayıda belediye başkanı katıldı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açılış konuşmasında "AK Parti'nin 20 yılda neler yaptığını görmek için Rize'ye bakmak yeterli. Türkiye'yi baştan sona değiştirdik, dönüştürdük. Rize'deki dönüşüm her ilde mevcut. Bu dönüşüm için güçlü bir liderlik lazım. Öncü lazım. İmkânları rasyonel kullanmak lazım. Terlemek lazım. Bizler gece-gündüz demeden liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ter dökerek, koşarak, milletin dertleriyle dertleniyoruz" dedi.Program sonunda GPS takılı bir çay torbası helyum balonuyla gökyüzüne salındı. Gökyüzüne doğru çıktıktan sonra stratosfer tabakasında patlaması beklenen balona bağlı platform, çaylarla birlikte paraşütle tekrar yeryüzüne inecek. Çay dolu platformun nereye düşeceği ise cihazla takip edilecek.

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uzay, çay, rize