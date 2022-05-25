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İsveç Başbakanı'ndan Türkiye'ye: Terör örgütlerini finanse etmiyor ya da silahlandırmıyoruz
İsveç Başbakanı'ndan Türkiye'ye: Terör örgütlerini finanse etmiyor ya da silahlandırmıyoruz
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin suçlamalarına yanıt vererek ülkesinin 'herhangi bir terör örgütünü finanse etmediğini ya da... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
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terör örgütü
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin Stockholm'un PKK'ya destek verdiği yönündeki suçlamalarına yanıt verdi.Andersson, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerine elbette para göndermiyoruz, silah da göndermiyoruz" ifadelerini kullandı. Andersson, "Türkiye ile görüşmeler şu anda devam ediyor ve bu görüşmelerin sürmesini bekliyoruz" dedi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği Ankara'nın vetosuyla karşı karşıyla kalmıştı. Türkiye hükümeti, söz konusu ülkeleri silahlı terör örgütlerine yardım sunmakla suçlamıştı.Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmeler bugün başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220525/isvec-ve-finlandiyanin-natoya-uyelik-basvurularina-iliskin-istisare-toplantisi-basladi-1056666859.html
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isveç, finlandiya, pkk, terör örgütü, nato, türkiye

İsveç Başbakanı'ndan Türkiye'ye: Terör örgütlerini finanse etmiyor ya da silahlandırmıyoruz

14:44 25.05.2022 (güncellendi: 14:55 25.05.2022)
© AAMagdalena Andersson
Magdalena Andersson - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin suçlamalarına yanıt vererek ülkesinin 'herhangi bir terör örgütünü finanse etmediğini ya da silahlandırmadığını' belirtti.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin Stockholm'un PKK'ya destek verdiği yönündeki suçlamalarına yanıt verdi.
Andersson, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerine elbette para göndermiyoruz, silah da göndermiyoruz" ifadelerini kullandı. Andersson, "Türkiye ile görüşmeler şu anda devam ediyor ve bu görüşmelerin sürmesini bekliyoruz" dedi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği Ankara'nın vetosuyla karşı karşıyla kalmıştı. Türkiye hükümeti, söz konusu ülkeleri silahlı terör örgütlerine yardım sunmakla suçlamıştı.
Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmeler bugün başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
TÜRKİYE
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı başladı
14:54
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