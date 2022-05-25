https://tr.sputniknews.com/20220525/isvec-basbakanindan-turkiyeye-teror-orgutlerini-finanse-etmiyor-ya-da-silahlandirmiyoruz-1056666226.html

İsveç Başbakanı'ndan Türkiye'ye: Terör örgütlerini finanse etmiyor ya da silahlandırmıyoruz

İsveç Başbakanı'ndan Türkiye'ye: Terör örgütlerini finanse etmiyor ya da silahlandırmıyoruz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin suçlamalarına yanıt vererek ülkesinin 'herhangi bir terör örgütünü finanse etmediğini ya da... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T14:44+0300

2022-05-25T14:44+0300

2022-05-25T14:55+0300

isveç

finlandiya

pkk

terör örgütü

nato

türkiye

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin Stockholm'un PKK'ya destek verdiği yönündeki suçlamalarına yanıt verdi.Andersson, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerine elbette para göndermiyoruz, silah da göndermiyoruz" ifadelerini kullandı. Andersson, "Türkiye ile görüşmeler şu anda devam ediyor ve bu görüşmelerin sürmesini bekliyoruz" dedi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği Ankara'nın vetosuyla karşı karşıyla kalmıştı. Türkiye hükümeti, söz konusu ülkeleri silahlı terör örgütlerine yardım sunmakla suçlamıştı.Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmeler bugün başladı.

https://tr.sputniknews.com/20220525/isvec-ve-finlandiyanin-natoya-uyelik-basvurularina-iliskin-istisare-toplantisi-basladi-1056666859.html

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isveç, finlandiya, pkk, terör örgütü, nato, türkiye